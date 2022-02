Rénovation des logements miniers : les salariés du bailleur Maisons et Cités très inquiets pour la suite

Ce mercredi 2 février, Emmanuel Macron évoquera avec les élus locaux l'avancée de l'Engagement pour le renouveau du bassin minier. Le bailleur Maisons et Cités participe pleinement à ce plan, avec 20 000 logements à rénover. Mais les moyens humains manquent de plus en plus s'inquiètent les salariés.

A l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron dans le bassin ce mercredi, les salariés du bailleur social Maisons et Cités veulent dire leur inquiétude. En 2017, ils ont reçu avec enthousiasme l'annonce de l'Engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM), grand plan de l'Etat pour rénover sur 10 ans plus de 23 000 logements miniers, dont 20 000 gérés par Maisons et Cités. Mais dans le même temps, ils ont vu leur conditions de travail se dégrader, avec notamment une réduction sensible des effectifs.

"Ce sont des belles rénovations, on ne va pas cracher dessus, ça permet d'améliorer le patrimoine de nos occupants", reconnaît Jean-Daniel Pognici, chargé de clientèle et délégué du syndicat SUD. "Mais c'est aussi du travail en plus pour nos salariés, 20 000 logements, c'est un tiers de notre patrimoine. Ca représente 2 000 logements par an, qui s'ajoutent au 600-700 rénovations déjà en cours, et tout cela sans moyens supplémentaires", regrette-t-il. Il dénonce le plan de réduction d'effectif lancé il y a plusieurs années. Ils étaient 850 il y a un an, sont 750 aujourd'hui et seront moins de 700 dans les mois à venir, redoutent les syndicats.

Perte de sens et souffrance au travail

Le syndicat estime à 30% la charge de travail en plus avec le lancement de l'ERBM. Et certains salariés dénoncent le hiatus entre les ambitions affichés de l'ERBM, les moyens financiers qui y sont consacrés, et la gestion du personnel. "D'un côté, on nous donne de l'argent, et de l'autre côté on nous diminue nos effectifs, il faut m'expliquer comment faire", insiste Jean-Daniel Pognici.

Il y a des salariés en souffrance depuis un an, deux ans, des dépressions, des arrêts de travail, des gens qui pleurent, qui se disent 'comment on va faire ?'

Cette charge de travail supplémentaire devient difficile à supporter et engendre des situations difficiles. "Notre travail est en train de perdre tout son sens"', témoigne Nathalie*, chargée d'attribution. "Il y a de plus en plus de logements à attribuer, et avec l'ERBM, les règles sont encore plus strictes. On n'arrive plus à suivre, on ne peut plus prendre le temps avec les locataires, ça devient un travail à la chaîne", raconte-t-elle. Elle craint les prochaines années avec de nouvelles suppressions de postes dans son service.

Une réorganisation nécessaire selon la direction

Depuis le lancement de l'ERBM, Maisons et Cités a livré 5 000 logements rénovés, et mis 8 000 logements en travaux. "Cela correspond à 40% de l'objectif de lancement de travaux", assure le directeur général Jean-François Campion. Concernant la gestion des effectifs, il évoque "une adaptation avec un véritable chantier de simplification, à la fois de nos process, de nos méthodes de travail, pour faire gagner en productivité".

L'objectif affiché est de dégager du temps pour assurer une meilleure relation avec les clients. Des réponses qui ne rassurent pas vraiment les salariés inquiets. "On ne sait pas si on va encore rester longtemps dans cette boîte, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé", assure Nathalie.

*le prénom a été modifié