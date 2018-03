Des rayons vides, des caisses fermés. Il était difficile voire impossible, à certains endroits, de faire ses courses chez Carrefour en ce week-end pascal.

Une grève historique et très suivie selon les syndicats, par près de 20.000 salariés du groupe sur 115.000.

Ils protestent contre les annonces de suppression de postes faites en janvier dernier par le PDG du groupe Alexandre Bompard, mais aussi contre la baisse de la prime de participation qui passe en un an, de 610 euros à 57 euros environ.

Dans l'Essonne, 90% des salariés du Carrefour Market d'Epinay-sur-Orge n'ont pas pris leur poste ce samedi matin selon les syndicats.

Ils étaient une centaine a tenir le piquet de grève, devant les portes du magasin. Les clients pouvaient entrer faire leur courses, mais étaient au préalable informés de la situation par les salariés. "Ce n'est pas gaieté de cœur" lance l'une d'elle "mais votre signature sur la pétition peut peut-être nous aider à faire changer les choses. Ils nous suppriment toutes nos primes!" explique-t-elle.

Les syndicats parlent de grève inédite pour le groupe, c'est en tout cas la première pour Stéphanie, responsable caisse et salariée de ce magasin depuis 2002.

Je ne pensais pas en arriver là. On en était presque gêné ce matin de faire grève ! Mais là ce n'est plus possible, on travaille à flux tendu, mardi nous étions 6 caissières pour 22 caisses... tout cela pour avoir 40 euros de prime à la fin de l'année ! On ne fait pas l'aumône non plus - Stéphanie, salariée non syndiquée.