Les salariés du CEA Valduc manifestent pour la première fois depuis plus de 50 ans à Dijon

"C'est la première fois depuis 1969 que l'on vient se faire entendre à Dijon." Gilles Ducret, délégué syndical UNSA a bien le sentiment de vivre quelque chose de peu banal. Plus d'un mois après leur manifestation du 21 janvier dernier à Is-sur-Tille, les salariés du CEA Valduc tapent à nouveau du poing sur la table. "Rien n'a changé depuis notre appel à l'aide. On a le sentiment que notre direction et notre tutelle jouent la montre. Voila pourquoi cette fois-ci on vient se montrer dans les rues de Dijon" explique Guillaume Rousseau, un des employés.

Environ 300 salariés ont fait le déplacement © Radio France - Olivier Estran

Les salariés du Commissariat à l'Energie Atomique de Valduc dénoncent une grille de salaires bloquée depuis 2009. "Du coup, on perd beaucoup d'argent avec l'inflation qui galope. Moi quand j'ai été embauché en 1995, je touchais 50 à 60 % de plus qu'un Smic. Aujourd'hui un jeune embauché avec la même qualification gagne a peine plus que 15 à 20% du salaire minimum" commente Gille Ducret. "Du coup, notre entreprise est bien moins attractive. On a du mal à recruter, et certains quittent le CEA."

Les manifestants prévoient déjà un rassemblement national le 22 mars à Paris © Radio France - Olivier Estran

Une délégation de salariés a été reçue en préfecture. La progression des salaires ne se décidera pas au niveau local, mais au niveau du ministère de l'économie. Si rien ne se débloque, les employés prévoient déjà une manifestation nationale le 22 mars prochain de tous les CEA de France à Paris.