Les salariés du centre de réadaptation du Bel-Air à la Membrolle-sur-Choisille sont en grève

Les salariés du centre de réadaptation et de rééducation du Bel-Air à la Membrolle-sur-Choisille entrent en grève ce jeudi. 130 employés réclament à la direction de l'établissement la revalorisation de leur salaire. Mais aussi la revalorisation d'une prime qu'ils ont touchée en novembre 2016.

Les salariés du centre de rééducation du Bel-Air ont demandé à leur direction la revalorisation de leur prime à hauteur de 500 euros et non pas de 150 euros.

Une prime qu'ils ont touchée en novembre 2016, la direction voulait récompenser les efforts de ses salariés durant l'année.

L'ensemble des salariés ont perçu aux alentours de 150 euros de prime, les médecins de la clinique ont touché la même prime mais d'un montant de 5 000 euros. Et c'est ici que les problèmes commencent.

Pour les salariés, l'écart du montant de la prime avec les médecins est démesuré. Ils assurent avoir fait autant des efforts au même titre que les docteurs de l'établissement.

Nous, les salariés on s'est senti humilié, surtout la façon dont la direction s'est défendu de cet écart de primes entre nous et les médecins. Ils nous ont fait comprendre que l'on était moins important que les docteurs. Alors que nous faisons partie d'un ensemble, nous sommes tous au service des patients. Christophe Michot, infirmier et délégué syndical CFDT