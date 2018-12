Les salariés du centre de tri de Migné-Auxances en grève filtrent les camions à l'entrée du site

Les salariés de la Poste demandent une prime, de meilleurs conditions de travail et de nouvelles embauches. Ils filtrent les camions à l'entrée du site depuis le lundi 17 décembre.

Les salariés du centre de tri de Migné-Auxances dans la Vienne ont débuté leur mouvement ce lundi 17 décembre à l'appel de la CGT. Ils demandent, selon le syndicat, le versement d'une prime promise par la direction.

La représentante de la section locale de la CGT, Isabelle Adolphe, explique que sur le site de Migné-Auxances, ils ont récupéré une partie des courriers traités en Haute-Vienne. La direction leur aurait promis une prime pour ce surcroît de travail mais aujourd'hui comme le groupe La Poste veut verser une prime nationale à tous ses salariés, la direction de Migné Auxances aurait fait marche arrière.

Des camions filtrés à l'entrée du site

Les 240 salariés de la production demandent également de meilleurs conditions de travail et l'embauche de nouvelles personnes pour remplacer les départs à la retraite.

Isabelle Adolphe représentante de la section CGT affirme que les camions sont filtrés à l'entrée du site depuis ce lundi, ce qui peut provoquer des retards dans le traitement des courriers et des colis. Le syndicat a déposé un préavis de grève jusqu'au 31 décembre et un vote, chaque soir, détermine la reconduite ou non du mouvement.