Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

Malgré la pluie ils ont été une dizaine, ce mardi ( 27/03), de salariés du CFA (Centre de formation d'apprentis) des métiers de Châteauroux à répondre à la Journée nationale d'appel à la grève lancé par la CFDT. Un débrayage d'une heure pour aller manifester devant la chambre des Métiers de l'Indre. Ils sont venus pour montrer leur inquiétude face à un projet de réforme de l'apprentissage en cours qui prévoirait l'externalisaiton des CFA des chambres de métiers. Une réforme qui pourrait aboutir à des pertes de missions de services publics et d'importantes suppressions de poste (6000 sur 11.000 d'après la CFDT). Des pertes de postes dues à des externalisations ou des suppressions pures et simples.

La réforme n'est encore qu'en projet, le gouvernement doit la divulguer le 25 avril, mais le syndicat réclame l'ouverture de discussion avant sa présentation pour avoir un regard sur le dossier. Autre motif de crainte pour les CFA des zones rurales : la centralisation de certaintes formations vers des les principales aggomérations. Une décision qui pourrait marquer une raréfaction des possibilités de formation et handicaper un peu plus les jeunes du département dans leurs choix de carrière. Une décision lourde de conséquences pour le territoire mais aussi pour les familles eux-même, obligés de financer des études plus onéreuses si jamais les offres de formations n'étaient plus disponibles dans le département.

De quoi alarmer des personnels déjà mécontents de ne pas avoir été augmenté depuis 2010 soit un an après une réforme de leurs statuts obtenu en 12009 et qui établissait une véritable grille indicière pour l'ensemble de ses salariés qui dépendent de la chambre des Métiers et de l'Industrie.