Les salariés du Conforama de Saint-Paul-lès-Dax en grève

Saint-Paul-lès-Dax, France

Les salariés du magasin Conforama de Saint-Paul-lès-Dax sont en grève ce samedi 26 octobre. Depuis 10h du matin, à l'appel du syndicat Force Ouvrière, une vingtaine de membres du personnel se mobilisent devant les portes du magasin pour manifester leur désaccord face au plan de sauvegarde de l'emploi annoncé cet été.

Trois postes supprimés

En juillet dernier, la direction de Conforama annonçait un plan de restructuration prévoyant la fermeture de 32 magasins de l'enseigne (et 10 Maison Dépôt), et la suppression de 1 900 emplois d'ici 2020. Parmi eux, trois concernent le magasin de Saint-Paul-lès-Dax, qui ne fermera pas ses portes, mais qui perdra bien trois employés.

Des indemnités de licenciement trop faibles

Les salariés du magasin se mobilisent en soutien à leurs trois collègues, et pour réclamer de meilleures indemnités de licenciement. La direction a proposé jusqu'ici 1 000 euros aux salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté, 2 000 euros pour une ancienneté comprise entre 10 et 20 ans et 2 500 euros au-delà. Des montants nettement insuffisants selon Force Ouvrière, et qui de plus oublient de prendre en compte l'âge des salariés.

Ce matin, les membres du personnel du Conforama de Saint-Paul-lès-Dax se sont donc bien rendus sur leur lieu de travail, mais n'y sont pas entrés, pour rester dehors et protester sous une banderole. Le magasin est resté ouvert, mais en l'absence de salariés à l'intérieur, impossible d'y faire ses courses. Les grévistes ont donc accueilli les clients devant le magasin avec une pétition de soutien. La direction du Conforama de Saint-Paul-lès-Dax, quant à elle, s'est refusée à tout commentaire sur la situation.

Par ailleurs, Force Ouvrière maintient son appel à la grève illimitée lancé le 15 octobre dans tous les magasins de Conforama France.