Les salariés du futur site Amazon d'Amiens se forment sur une plateforme du Nord

Les futurs salariés du site Amazon de Boves (Somme) sont en formation sur la plateforme de Lauwin-Planque (Nord) pour apprendre leur futur métier. Au total, ils seront 150 à participer au lancement de l'entreprise au sud-est d'Amiens.

Il ouvrira à la fin du mois de septembre : le site Amazon de Boves, près d'Amiens (Somme), est en train de boucler son chantier avant d'être officiellement lancé. Parallèlement, les futurs salariés du site se forment aux métiers de la plateforme. Ils apprennent leur métier à Lauwin-Planque, près de Douai dans le Nord, car le site gère encore quelques produits volumineux et ça sera la spécialité de la plateforme de la Somme. Au total, 150 personnes ont été recrutées pour le lancement du site : 80 pour les emplois logistiques et 70 pour les postes d'encadrement. Les deux tiers d'entre eux ont déjà été formés ou sont en cours de formation.

À Lauwin-Planque, tout se passe dans le hangar qui reçoit encore des produits volumineux : des tonnes de produits s'entassent sur des rayonnages qui vont du sol au plafond. Au milieu, des employés font la navette avec des engins spéciaux, qui leur permettent d'attraper ou de ranger sur les étagères les produits nécessaires. C'est ici que les futurs salariés de Boves apprennent leur métier. La formation mise sur la polyvalence : "J'ai commencé le processus par la réception des articles, ensuite j'ai vu la prise d'articles en vue de la préparation des commandes et je continue sur l'emballage parce que dans mon travail il faut que je puisse appréhender l'ensemble de la procédure pour pouvoir résoudre les problèmes par la suite", détaille Maurice, futur chargé de contrôle de l'inventaire et de la qualité sur le site samarien.

C'est dans ce hangar spécialisé dans les produits volumineux que les futurs salariés du site Amazon de Boves (Somme) sont formés. © Radio France - Clémentine Vergnaud

Que les produits soient petits ou volumineux, comme ce sera le cas à Boves, les différences sont minimes dans la formation des employés. "On va plus insister sur la manière de porter le produit puisque c'est plus ample et plus large, même si ce n'est pas forcément plus lourd", explique Amandine Raout, responsable des futurs salariés de Boves sur le site de Lauwin-Planque. "Ils doivent bien savoir comment manipuler les articles pour ne pas se blesser mais sinon la procédure reste la même."

"La réussite de ce lancement dépendra de notre capacité à former les équipes correctement", explique Olivier Pellegrini, directeur du site Amazon de Boves. © Radio France - Clémentine Vergnaud

La formation des employés est un point crucial dans la création d'un nouveau site. C'est même la clé du succès selon le directeur du site de Boves, Olivier Pellegrini : "La réussite de ce lancement va dépendre de notre capacité à former les équipes correctement pour que dès lors qu'ils vont gérer le lancement ils soient à même de gérer toutes les situations." La formation se poursuivra y compris après le démarrage du site puisque des employés d'autres plateformes accompagneront les salariés samariens pendant le premier mois de vie de l'entreprise. L'objectif du groupe Amazon : que la plateforme de Boves soit pleinement opérationnelle pour la période de Noël, qui représente le pic d'activité de l'année.

Le plateforme Amazon de Boves en quatre points :