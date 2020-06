Les salariés du Parisien inquiets pour leurs éditions départementales

"En septembre nous ne sommes pas sûr de pouvoir retrouver nos neuf cahiers départementaux", analyse Aymeric Renou, délégué syndical SNJ au Parisien invité de France Bleu Paris ce jeudi 4 juin. "Ce ne sont pas seulement les syndicats comme le SNJ que je représente qui réclame leur retour, ce sont les salariés des éditions départementales du Parisien également. Les jours qui arrivent vont devenir déterminant. La direction que l'on a rencontré ce mercredi soir n'a pas répondu aux revendications de l'AG de ce mardi".

Dans dix jour, la direction doit présenter un projet global, éditorial et de contraintes économiques autour du journal et des éditions régionales. "Les informations locales vont être traitées mais de manière différente" a explique la direction aux syndicats. "Moi je comprends ça à la baisse et il y a de fortes chances que ce cahier régional remplace définitivement les éditions locales du Parisien ce que les reporters et salariés des éditions départementales ne veulent pas".

Une atteinte à l'information de proximité ?

"L'info de proximité c'est celle par laquelle tout commence. Les lecteurs la souhaitent parce qu'ils veulent savoir ce qui se passent à côté de chez eux et c'est celle qui fait l'étincelle. Parfois des informations locales deviennent des informations nationales. Si on se prive du lien des acteurs locaux, des associations, des élus, si on minimise, on va se priver de ce relais là et à termes de belles informations", analyse Aymeric Renou.

Une pétition en ligne réclamant le retour immédiat des éditions départementales avait été signée par plus de 2.500 personnes ce jeudi matin. Les salariés réclament, quant à eux, le retour immédiat de leurs éditions départementales.