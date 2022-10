Les salariés du transporteur Kuehne et Nagel en grève illimitée sur le site de Roye

Une grève illimitée sur la plateforme logistique Kuehne et Nagel, à Roye, vient d'être votée ce mercredi par les salariés grévistes, a appris France Bleu Picardie auprès du délégué CGT du groupe au niveau national. Les salariés ont décidé de continuer la mobilisation ce mercredi matin à 4h30, entamée mardi matin avec la grève au niveau national, pour réclamer une hausse des salaires.

Sur les quelques 200 salariés du site, parmi lesquels 156 permanents et une quarantaine d'intérimaires, 82% sont grévistes. Ce site transporte des produits frais dans les supermarchés Cora.

"On demande plus de qualité et moins de quantité au niveau des colis"

Joint par France Bleu Picardie, le délégué CGT du site de Roye indique que les salaires, sans prime, vont de 1300 à 1400 euros nets. Il demande une revalorisation et réclame de meilleures conditions de travail : "Depuis l'arrivée de notre patron il y a trois ans, on doit produire à 190 colis de l'heure au lieu de 160 auparavant__, pour toucher une prime de productivité, détaille Sébastien Gressier. Au mois d'août, cette quantité est montée à 200 colis mais sans monter notre salaire. Les salariés ont besoin de cette prime, qui peut aller jusqu'à 320 euros : ils sont prêts à prendre tous les risques pour toucher cette prime, d'autant que cela n'apporte rien à notre client. On demande plus de qualité et moins de quantité au niveau des colis".

Une Assemblée générale doit avoir lieu ce jeudi à la mi-journée pour poursuivre ou non la mobilisation.