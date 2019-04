Les salariés du transporteur XPO Logistics de Roye reprennent le travail

Roye, France

Les salariés de l'entreprise XPO Logistics de Roye dans la Somme reprennent le travail. Après deux jours de grève initiée par une intersyndicale nationale, la direction américaine du transporteur a accepté d'augmenter les salaires de 2,1%.

Une prime de 300 euros

C'est moins que ce que réclamaient les syndicats (2,5%) mais ils ont tout de même accepté de lever les piquets avec le versement d'une prime exceptionnelle de 300 euros brut et le paiement de ces deux jours de grève. Une prime qui compense la perte d'une partie de la prime d'intéressement que dénonçaient les syndicats. La direction du groupe s'engage aussi au maintien de certains acquis sociaux comme les chèques vacances et les chèques carburant.

Le site XPO Logistics de Roye emploie plus de 200 salariés. Des chauffeurs de nuit et de jour, des caristes et du personnel administratif. La CGT, syndicat majoritaire sur le site a recensé au plus fort du mouvement.