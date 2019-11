Les salariés en grève de la SHCB reprennent le travail ce mardi, repas assurés dans les cantines de Nîmes

Des airs de paix armée du coté de SHCB, la société qui gère les cantines scolaires de Nîmes et Générac. La reprise du travail a été votée ce lundi mais la colère perdure. Les salariées -beaucoup de contrats précaires - voulaient 5% d'augmentation. La direction en concède 3% en deux fois.

Les repas seront bien assurés ce mardi dans les cantines de Nîmes (7.000/Jour) et Générac (Environ 300/Jour). Une distribution assurée par la société SHCB mais dont les salariés se sont mis en grève pour dénoncer leur salaire et les conditions de travail. Après un round de négociation, ils ont voté la reprise du travail. De son coté la mairie de Nîmes indique aux parents d'élèves qu'elle ne facturera le repas froid du jour.

3% en deux fois, c'est peu mais mieux que rien

Avec le soutien de la CGT et de la CFDT, les salariés escomptaient une augmentation d'au moins 5%. Impossible aurait répondu la direction qui propose 1,5% en décembre et 1,5 en juillet 2020. En outre, une prime exceptionnelle de 120€ brut pour tous et de 100 à 300€ de prime d'assiduité. Après avoir beaucoup discuté, finalement, leurs représentants ont signé le protocole d'accord de reprise.

Paix armée chez CHCB avant une nouvelle négociation

Ce jeudi, représentants des salariés et direction ont convenu de se retrouver pour de nouvelles négociations portant sur les conditions de travail. Non-remplacement des absents, polyvalence des postes, temps de pause "travaillé" no-rémunéré. Autant de points d'achoppements qui pourraient susciter une nouvelle colère "intempestive" des personnels dont - selon les syndicats - la quasi totalité était en grève ce lundi.