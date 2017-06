Les salariés frontaliers d'Optiswiss (Bâle) se mobilisent contre la baisse de leurs salaires

Depuis qu'ils sont payés en euros plutôt qu'en francs suisses, les salariés frontaliers d' Optiswiss, basé à Bâle, ont vu leur salaire baisser sérieusement. Ils ne comprennent pas cette mesure, elle touche seulement les frontaliers et pas les salariés suisses de l'entreprise. Ils demande l'égalité.

Les salariés frontaliers alsaciens d'Optiswiss sont en colère, depuis deux ans, ils subissent une nette baisse de leur salaire. L'entreprise de fabrication de verres de lunettes, installée à Bâle, les paye en euros à la place des francs suisses. L'objectif était de réduire l’impact du franc fort sur les coûts de production : résultat une baisse de salaire d'environ 20% réduite à 13% ces derniers mois. Si cette mesure n'était pas prise, Optiswiss menaçait de délocaliser en Hongrie. Beaucoup de salariés frontaliers ont donc signé un avenant, presque sous la menace d'une perte d'emploi.

Pas d'égalité de traitement

Les travailleurs frontaliers Français et Allemands ont suivi le mouvement, mais pas les Suisses. c'est ce qui chagrine ces salariés. Dans l'entreprise, il y a une centaine de salariés frontaliers français et allemands et une centaine de Suisses. Ils viennent de se tourner vers le comité de protection des travailleurs frontaliers, basé à Ensisheim pour se défendre.

L' entreprise Optiswiss basée à Bâle © Maxppp - Vincent Voegtlin

Première action : un courrier envoyé à l'entreprise qui doit répondre sous un mois pour que les salariés soient de nouveau payés en francs suisses, sur le principe de l'égalité. Si il n'y a pas de réponse, ce sera la saisie des tribunaux pour demander l'arrêt de cette discrimination.

Le comité, par le passé, a déjà engagé une procédure contre l'entreprise Rondo à Bâle qui avait fait la même chose. Le comité a obtenu gain de cause.

Je perds tous les mois près de 400 euros. Il y a des gens qui sont malades à cause de cela. Les Suisses, on aurait dû leur demander aussi une participation, pour aider la société," une salariée d'Optiswiss qui a voulu rester anonyme

Chez Optiswiss, les frontaliers témoignent anonymement. Ils veulent rester discrets, pour ne pas subir de représailles.

Où on va avec cette perte de salaire et cette inégalité ? : Charles Flory, le président du comité de protection des travailleurs frontaliers