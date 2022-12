Les salariés grévistes de Sanofi à Val-de-Reuil reçoivent la visite d'Olivier Faure

Sous les barnums devant les grilles de l'entrée du site de Sanofi-Pasteur à Val-de-Rueil, les salariés se réchauffent près des feux de palettes. Depuis trois semaines, la direction ne cède pas et certains sont découragés :

"O*n se sent humiliés. C'est ce sentiment qui soude ceux qui sont encore là*" témoigne une élue CGT.

La direction propose 4,5% d'augmentation générale des salaires et une prime de 2000 euros pour 2023 ce qui correspondent à une augmentation moyenne pour l'année 2023 de 8,2%. Mais sans garantie les années suivantes.

Les barnums et un feu de palette © Radio France - Milena Aellig

Alors les salariés veulent continuer, notamment une mère qui élève ses deux enfants "Quand je vais au travail, honnêtement j'ai envie de pleurer, on leur donne tout et quand on demande un petit peu, il ne lâchent rien..."

Même sentiment chez ce technicien, qui finit tous les mois à découvert depuis la crise de l'inflation : "Cela fait trois semaines qu'on est en grève, sur 16 sites de production ! Ils ont perdu des millions d'euros... mais ils préfèrent perdre de l'argent que nous en donner un peu".

Olivier Faure parmi les grévistes © Radio France - Milena Aellig

Depuis la crise sanitaire, Sanofi se porte bien, très bien même puisqu'elle a versé près de 4 milliards de dividendes à ses actionnaires selon Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, venu apporter son soutien aux grévistes : "ils ne demandent pas la lune ! Ils demandent juste à ne pas perdre d'argent. Si on prenait juste 4% de ce que Sanofi a versé à ses actionnaires, ils pourraient tous êtres augmentés de 10% ce qui est le maximum de ce qu'ils demandent !"

Même son de cloche chez Nicolas Mayer-Rossignol, président de la métropole de Rouen, venu lui-aussi soutenir les salariés : "ils ont vendus plus de médicaments pendant la crise sanitaire, alors c'est normal de partager ces richesses avec les salariés qui sont au coeur de la valeur !"

Le député de l'Eure Philippe Brun étaient également à leurs côtés.

Les salariés espèrent que cette présence va aider les négociations. La direction de Sanofi a proposé dans la matinée une hausse de 4,5% au lieu de 4% précédemment et a rappelé : "Sanofi propose depuis de nombreuses années des conditions salariales parmi les plus attractives, toutes entreprises confondues en France. Les salaires de base annuels moyens sont également supérieurs à la moyenne nationale de l’industrie pharmaceutique, en moyenne d’environ 10%. Nous n’avons aucun salarié en France dont le salaire de base annuel soit équivalent au SMIC."