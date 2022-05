Grève chez Volotea : le syndicat national du personnel navigant débouté par la justice nantaise

Il y a un peu plus de deux semaines, le syndicat national du personnel navigant assignait en justice la compagnie aérienne Volotea. L'entreprise était accusée de remplacer les grévistes par des non grévistes. La justice ne donne pas gain de cause au SNPNC. Son avocat a annoncé qu'il fera appel.