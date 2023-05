Les salariés grévistes du McDonald's de Saint-Maurice à Amiens font des barrages filtrants

Les entrées du McDonald's Saint Maurice à Amiens, filtrées toute la journée. Une quinzaine de manifestants se sont rassemblés devant le commerce, et ont déposé des palettes pour empêcher les voitures d'accéder au site, à l'appel de la CGT. Une action coup de poing en soutien aux cinq salariés grévistes depuis le 28 avril qui réclament un CDI à 35 heures pour ceux qui le souhaitent, le retrait de la réforme des retraites, mais surtout de meilleures conditions de travail.

Les grévistes dénoncent un manque de sécurité

"Certains salariés ont reçu des coups d'électricité du toaster qui sert à cuire les pains. En mettant la spatule on se prenait un coup de jus et dès qu'on met la main sur le plan de travail on se prend un coup de jus" explique Loïc Lanseman, représentant du personnel CGT, qui dénonce du matériel défectueux.

"La direction disait non, c'est pas possible. Or, le directeur est arrivé, a mis la main et a dit oui, en effet, là, il y a un problème. Le technicien est arrivé le lendemain, il a dit oui, c'est normal, quatre prises sur les cinq sont grillées de l'intérieur. Donc c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire que les vérifications ne sont pas faites et ce n'est pas normal. À un moment, il faut dire stop, ce n'est plus possible. Nous travaillons dans de mauvaises conditions, on veut être en sécurité."

Des palettes pour filtrer les entrées sur le site © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

La direction locale du McDonald's renvoie vers le service communication du groupe, qui n'a pour le moment pas répondu à nos sollicitations.