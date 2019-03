Les salariés poitevins de Comdata réclament la prime Macron

Jaunay-Clan, France

Ça faisait longtemps que le site poitevin de Comdata, (ex CCA International) n'avait pas fait parler de lui à l'occasion d'un mouvement social. A l'appel de l'intersyndicale c'est Jaunay-Marigny mais aussi une vingtaine de sites du groupe qui ont subi un débrayage d'une partie du personnel.

Alors que les négociations salariales sont en train de se discuter (NAO) les employés, pour la plupart au smic, s'attendaient à toucher la fameuse prime Macron. "Nous sommes environs 150 à avoir débrayé ce mercredi matin, sur les 400 salariés, car on en a ras-le-bol", dénonce Jérôme Guillot, délégué syndical CGT. "Certains parmi nous font grève pour la première fois."

"Ne serait-ce qu'une prime de 50 euros"

Confirmation auprès de deux collègues femmes qui préfèrent garder l'anonymat : " Notre groupe détenu par le deuxième fonds de pension américain pèse un milliard d' euros à l'international et 300 millions d'euros au niveau français, on nous demande plein d'efforts, dans l'aménagement des horaires, une adaptabilité maximum, les donneurs d'ordre sont de plus en plus exigeants (Canal +, Engie, Maïf, Orange,SFR... ) donc une petite prime c'est toujours sympa à prendre et là, fin de non recevoir on nous dit on n'a pas d'argent pour ça, ne serait-ce qu'une prime de 50 euros".