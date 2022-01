Opération portes ouvertes ce week-end des salles de sport en Sarthe, qui peinent à se relever du Covid

Du 21 au 23 janvier 2022, les salles de sport ouvrent leurs portes au public pour tenter de faire revenir les pratiquants ayant fui depuis le début de la crise sanitaire. Alors que traditionnellement les Français sont nombreux à s'inscrire dans les salles de sport en janvier, bonne résolution du début d'année, avec le Covid c'est nettement moins vrai cette année. Sylvie Mallet, responsable du club l'orange bleue au Mans constate ainsi 30% d'inscription en moins que par rapport à une année normale. "J'avais une prévision sur janvier de 80 abonnements mais le compte n'y est pas". Cela s'ajoute à un bilan déjà négatif : en mars 2020, la salle mancelle avait 880 adhérents, ils ne sont plus que 560.

Rassurer les sportifs

Cette chute menace l'équilibre économique des salles de sport, "clairement, tous les gérants sont inquiets. On comptait beaucoup sur septembre et surtout janvier pour redécoller mais on voit bien que c'est compliqué et qu'il va falloir être patient". La complexité pour ces gérants est que les raisons de cette désaffection sont multiples et parfois s'opposent. "On a à la fois ceux qui craignent que les contraintes soient trop élevées et il faut les rassurer en leur disant que le port du masque n'est pas obligatoire pendant la pratique et ceux qui à l'inverse des conditions sanitaires. Là encore, il faut rassurer en expliquant que l'on a adapté nos salles en espaçant les appareils et en ventilant nos salles".

Le Covid a modifié la pratique du sport

Les équipes des salles de sport doivent donc faire de la pédagogie. Mais pour cela encore faut-il pouvoir rencontrer les gens. C'est tout l'enjeu de l'opération les Journées du sport, des portes ouvertesauxquelles participent 1 200 clubs de sport en France dont huit en Sarthe (six dans la métropole du Mans et deux à La Flèche). "On croit beaucoup à la démonstration par la preuve. On espère que les gens viendront voir et se faire leur avis dans les salles". En revanche, il sera difficile de faire revenir ceux ayant pris d'autres habitudes. "Depuis le Covid, il y a des gens qui font du sport chez eux ou dehors et on aura du mal à leur faire reprendre le chemin de la salle de sport".