Les salles de sport poitevines se préparent à la réouverture

Préparez vos mollets, vos biceps et vos triceps. Les salles de sport rouvrent ce mercredi. Un moment attendu avec impatience pour de nombreux fondus du fitness, privés des activités en intérieur depuis janvier. L'heure est donc aux derniers réglages : on huile les machines, on les fait tourner. A Buxerolles, près de Poitiers, la salle Breakfit, s'active avant le jour J. Elle n'était pas totalement fermée, puisqu'elle a continué à accueillir du public prioritaire (en rééducation, public handicap moteur) mais elle tourne depuis des mois à 10% de ses capacités seulement,

Les salles de sport rouvrent en demi-jauge ce mercredi 9 juin - illustration des préparatifs à Buxerolles Copier