Les sandales Méduse, iconiques chaussures de plage fabriquées en Pays de la Loire, s'exportent comme un charme

Une icône des plages, intemporel accessoire de l'été qui a marqué de nombreuses générations de vacanciers et vous allez en voir forcément ou même en porter pendant vos congés: la célèbre sandale en plastique Méduse, du made in France, made in Pays de la Loire. C'est l'entreprise Humeau qui la fabrique dans le Maine-et-Loire

On en fait de toutes les couleurs, le look a évolué et c'est ce qui fait de nouveau son énorme succès, un million de paires vendu l'an dernier. Marion Rabet est responsable marketing de la PME ligérienne : "c'était l'occasion de la rebooster, de la sortir du grenier pour en faire une sandale portée par la jeune génération avec une multitude de modèles, différents coloris. C'est un produit pas uniquement porté à la plage mais aussi en ville. Il y a un côté plaisir à en porter car ça rappelle des souvenirs. Et puis on est sur une sandale 100% PVC, de la chaussure durable avec des matériaux recyclables".

Gros succès donc de la Méduse en France mais aussi à des milliers de kilomètres de la société. La légendaire chaussure séduit notamment l'Asie : "l'Asie représente 50% de notre chiffre d'affaires à l'export et en particulier au Japon et en Corée du Sud. Le côté décalé de cette chaussure made in France fait que ça plait beaucoup là-bas. On est très fier de pouvoir présenter un produit emblématique de notre pays et ça permet de mettre en valeur toutes les personnes ici qui contribuent au succès de la marque".