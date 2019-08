Les sans-papiers de Chronopost compte bien "tenir" le piquet de grève tout l'été à Alfortville

Alfortville, France

Ils sont près de 80 à tenir le piquet de grève tous les jours dans cette zone industrielle au bord d'une route départementale. La mairie a fait installer des sanitaires et les sans-papiers ont planté une quarantaine de tentes. Sékou et Mohammed viennent du Mali, ils partagent une tente et son prêt à se battre jusqu’au bout.

"On sait que c'est dur mais il faut que l'on tienne. On restera ensemble un an s'il le faut. On va se battre ensemble parce qu'on est là pour gagner nos droits". Autour d'eux, la mobilisation ne faibli pas même en plein mois d'août, les associations et les syndicats sont là. Pour Michel Bouchet du syndicat Solidaires "il y a une immense solidarité populaire. C'est même émouvant. Des gens qui apportent des plats, des boissons. Des passants qui klaxonnent simplement pour nous dire de continuer".

Le député du secteur, Luc Carvounas dénonce ce "traitement inhumain"

Sauf que, pour continuer, il faut dialoguer et pour l'instant ni le groupe La Poste ni l'Etat ne leur répond. Même les différentes interventions politiques n'y ont rien changé.

Le 9 juillet dernier, le député du secteur Luc Carnounas a dénoncé le "traitement inhumain" dont sont victimes les travailleurs sans-papier du site Chronopost d’Alfortville. Il a demandé au gouvernement une enquête et des "autorisations temporaires de travail" pour les grévistes. Des élus FI, PS ou NPA suivent également ce dossier.

Etienne Fillot qui représente le mouvement "Générations" à Alfortville estime que "'l'Etat emploie directement des sans-papiers.Donc on est dans une situation nouvelle et originale et évidemment ça créé à la direction de la Poste et au sein du gouvernement, des choses qui les gêne, qui les dérange". Une nouvelle mobilisation est prévue à la rentrée, en attendant les sans-papiers de Chronopost vont tenir le piquet de grève tout le mois d'août.