Les pompiers des Deux-Sèvres, en grève, manifestent à Niort

Ils sont en grève depuis le 6 mars. Les sapeurs pompiers professionnels et volontaires des Deux-Sèvres ont manifesté dans le centre-ville de Niort ce samedi pour plus de moyens et d'effectifs notamment.

Niort, France

Ils étaient plus d'une centaine ce samedi matin dans les rues du centre-ville de Niort. Partis de la Place de la Brèche, les sapeurs pompiers des Deux-Sèvres sont passés par le marché de Niort avant de rejoindre la Préfecture, où ils ont déposé leurs casques.

"Pompiers débordés, population en danger".

Première manifestation en ville depuis le 6 mars dernier, jour où ils se sont mis en grève. Ils dénoncent toujours des problèmes de management, et demandent plus de moyens, notamment 12 créations de poste. Les professionnels ont distribué des tracts avec notamment écrit "pompiers débordés, population en danger". Et justement, ils ont pu remarquer le soutien et la solidarité des habitants sur leur passage.

