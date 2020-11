Les sapins sont prêts à fêter Noël dans le Limousin

C'est une tradition, il faut en avoir un à Noël : le sapin. "Surtout dans cette période un peu triste, ça va égayer un peu notre salon, sourit Maéva, Il représente Noël, les cadeaux, la lumière quand on rentre tard le soir chez nous." Philippe Bellot, producteur et vendeur de sapins s'active sur ses terres à Saint-Paul en Haute-Vienne. "On ne s'arrête pas ces derniers jours de couper. On a préparé en tout 1500 sapins."

Inquiet il y a quelques semaines, ce producteur a été rassuré par l'autorisation, ces derniers jours, du gouvernement de vendre ces arbustes pour Noël. "Après un départ timide, là j'ai le téléphone qui n'arrête pas de sonner pour des commandes. Les gens ont été rassurés par les annonces. Nous allons pouvoir faire notre saison presque normalement".

Des sapins touchés par la sécheresse

Pour cette saison, après deux années de sécheresse, les productions de petits sapins ont chuté. "Nous avons eu de grosses pertes sur les petits modèles. Ces jeunes sapins n'avaient pas de racines assez profondes, ils n'ont donc pas résisté au manque d'eau." Cela n'a pas d'impact sur les prix de ces arbustes naturels. Comptez une trentaine d'euros pour un sapin de Noël d'un mètre cinquante. "C'est le même prix depuis des années !", sourit Philippe.

Le producteur et vendeur Philippe Bellot a préparé ses sapins pour Noël. Ils ont été coupés à Saint-Paul en Haute-Vienne. © Radio France - Thomas Vinclair

Le producteur commence ses ventes dès ce samedi sur la place de la mairie au Vigen, sur le parking de la "Petite Ferme et sur la route d'Eymoutiers à Crézin près de Feytiat.