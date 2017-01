Les Sarments du Médoc passent sous pavillon breton

La chocolaterie Mademoiselle de Margaux installée dans la commune du Médoc depuis 1969, et qui fabrique les fameux Sarments du Médoc, a été rachetée ce vendredi par le groupe agro-alimentaire breton Loc Maria Biscuits qui produit notamment les Gavottes.

Le directeur général de Loc Maria Biscuits, Jérome Tacquard, explique l'intérêt de ce rachat : "Nous sommes ravis d’accueillir les chocolats Mademoiselle de Margaux au sein de notre Groupe. Nous partageons la même philosophie, les mêmes valeurs axées sur la défense d’un savoir-faire, d’un terroir, d’une région". La chocolaterie Mademoiselle de Margaux propose différentes spécialités chocolatières dont les Sarments du Médoc qui ont fait sa réputation. Elle emploie 22 personnes. Deux autres boutiques ont été ouvertes en 2010 à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et en 2015 en plein cœur de Bordeaux tout près de la place de la Bourse.

La production reste à Margaux

Ce rachat constitue une nouvelle étape dans la vie de la chocolaterie médocaine. Le groupe Loc Maria Biscuits, qui produit 8.000 tonnes de biscuits sur ses six sites de fabrication est célèbre pour les Gavottes et les Traou Mad de Pont-Aven. Il promet de conserver à Margaux la production de chocolat et annonce que l'ensemble des emplois sont préservés. "Nous souhaitons développer les ventes de Mademoiselle de Margaux, précise Jérome Tacquard. Nous sommes présents dans 60 pays et réalisons un quart de notre chiffre d'affaires à l'export. Nous avons créé une filiale en 2015 aux Etats-Unis et nous avons pour ambition de doubler notre chiffre d'affaires d'ici cinq ans".