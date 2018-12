Les Sarthois pourront être raccordés au très haut débit en 2022

D'ici trois ans, l'ensemble du département de la Sarthe pourra être raccordé à la fibre optique et au très haut débit. Un engagement du Conseil départemental et de ses partenaires pour rendre le territoire toujours plus attractif !

Sarthe, France

En 2022, vous pourrez dire adieu aux zones blanches pour internet ! C'est la promesse du Conseil départemental et de la société Axione qui est chargée du déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du département. Une convention entre tous les partenaires a été signée ce jeudi pour 30 ans.

Dynamiser le territoire

En Sarthe, 25.000 habitations sont déjà reliées au très haut débit, mais d'ici 2022, tous les Sarthois pourront être raccordés. "Aucune zone ne sera délaissée", précise Dominique Le Mèner. Le président du Conseil départemental pense en particulier à ceux qui habitent en milieu rural. "On sait qu'il y a beaucoup d'attente à ce niveau-là [...] _on parle de plus en plus de télémédecine, de télétravail et avec la fibre optique ce sera facilité_".

La fibre optique pour tous les Sarthois dès 2022 !

Accélération du déploiement : 100% des zones non couvertes par les opérateurs privés le seront en 2022 grâce à #SartheNumérique

Le Département a fait de l’aménagement numérique du territoire l’une de ses priorités depuis 2004. pic.twitter.com/NguLy5pynf — Sarthe (@sarthefr) December 20, 2018

Les travaux pour installer la fibre optique sur le département sont actuellement en cours. Au total, le chantier représente un budget de plus de 300 millions d'euros grâce aux investissements des collectivités locales (département, région, communautés de communes, Etat et Europe).

Des emplois à la clé

Le département et la société Axione, chargée de l'installation de la fibre optique, souhaitent privilégier l'emploi local. Dans le cadre du chantier de construction, 200 emplois à temps plein sont à pourvoir. "Cela peut être dans la soudure, pour le suivi des travaux ou pour tirer de la fibre, dans tous les cas on recherche des gens motivés et qui ont un bon esprit" explique Eric Jammaron, le directeur d'Axione. Il n'est pas indispensable d'avoir des compétences dans le numérique car des formations sont également proposées. "Ce programme inclut aussi des bénéficiaires du RSA qui peuvent être formés et avoir un emploi sur la durée car la convention a été signée pour 30 ans" précise Dominique Le Mèner.

Par ailleurs, le département et son délégataire Axione se sont engagés à ne pas faire appel à des travailleurs détachés sur le chantier de construction afin de prioriser les entreprises et les travailleurs locaux.

Les personnes intéressées peuvent postuler dès maintenant en envoyant un mail à cette adresse : nousrecrutons@axione.fr ou en se rapprochant tout simplement du département.