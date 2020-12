Les savoir-faire en mécanique horlogère de l'Arc jurassien reconnus par l'Unesco

La Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité comprend depuis le 16 décembre les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art de l’Arc jurassien franco-suisse. L'Unesco valorise ainsi plus de deux siècles déjà de tradition horlogère dans le département du Doubs.

Depuis 2008, Besançon avait déjà ses fortifications Vauban -dont son emblématique Citadelle- inscrites au patrimoine mondial de l'humanité. Et douze ans plus tard, la capitale du Doubs - et de l'horlogerie française depuis la fin du XVIIIe siècle - voit un autre de ses joyaux officiellement reconnu par l’Unesco qui a inscrit sur sa Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le 16 décembre, les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art de l’Arc jurassien franco-suisse.

Atelier de la Manufacture Vuillemin dans le Doubs © AFP - Denis Bringard

C'est-à-dire l'ensemble de l'artisanat horloger implanté depuis plus de deux siècles de chaque côté de la longue frontière naturelle entre les deux pays : de Genève à Schaffhouse, en Suisse et de Besançon jusqu'au Pays Horloger (secteur de Morteau), dans le département du Doubs.

Un vaste territoire transfrontalier où "une grande diversité d’artisans, d’entreprises, d’écoles, de musées et d’associations _valorisent et transmettent ces techniques manuelles à la fois traditionnelles et tournées vers l’innovation_. Partant d’une fonction économique, elles ont aussi façonné la réalité sociale quotidienne des régions concernées", indique le communiqué commun de Grand Besançon Métropole et du Pays Horloger.

Valorisation du glorieux passé horloger pour continuer à développer son renouveau dans son berceau historique

Cette symbolique inscription au patrimoine culturel immatériel de l’humanité est "une formidable reconnaissance des savoir-faire et d’une culture si caractéristiques de notre territoire (et) rend hommage aux femmes et aux hommes qui les pratiquent et qui en assurent la transmission", se félicitent par exemple, Anne Vignot (Présidente de Grand Besançon Métropole et Maire de Besançon) et Denis Leroux (Président du PETR -Pôle d'Equilibre Territorial et Rural-du Pays Horloger). Et ce prestigieux label UNESCO valorisant le glorieux passé horloger local doit aussi maintenant permettre de poursuivre encore davantage le renouveau de la filière dans son berceau historique...

Après la fin de l'âge d'or -liée à la concurrence asiatique en particulier- des Lip et autre Kelton-Timex notamment à Besançon dans les années 1970-1980, l'industrie horlogère franc-comtoise a toujours su rester debout malgré tout. Elle concentre aujourd'hui 80% de la filière française : une cinquantaine de sociétés (PMI et PME) liées à l’horlogerie dans le bassin du Grand Besançon (Maty, Cheval Frères, SMB, Vuillemin...) et une trentaine de sociétés dans le Haut-Doubs (Péquignet, Berthet...) "dont une quinzaine spécialisées dans la montre mécanique, ainsi qu’un certain nombre d’artisans indépendants (horlogers complets et restaurateurs)".

Production horlogère de la Manufacture Vuillemin dans le Doubs © AFP - Denis Bringard

Sans oublier "l’activité de sous-traitance très marquée" et "l’arrivée progressive d’une nouvelle génération d’horlogers davantage portée sur le design et la finition esthétique". Et ces savoir-faire de l'horlogerie franc-comtoise sont aussi perpétués par ses "activités de recherche (FEMTO-ST et UTINAM) et d’enseignement initial et continu (Université de Franche-Comté, ENSMM, AFPA, Lycée horloger Edgar Faure de Morteau...)", auxquelles s'ajoutent des lieux chargés d'histoire horlogère : les riches collections du Musée du Temps ou encore, à Besançon toujours, l’Observatoire qui reste "l’un des trois établissements dans le monde à homologuer les mouvements. Cette certification est reconnaissable depuis 1897 par la gravure du célèbre poinçon de la vipère".

Le Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds (dès ce 19 décembre), côté helvétique et le Musée du Temps de Besançon (à partir du 7 janvier 2021) ont également créé une exposition photographique conjointe, afin de promouvoir cette précieuse inscription à l'UNESCO des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art de l’Arc jurassien franco-suisse.