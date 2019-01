Les SDF pourront bientôt passer la nuit au chaud à Avignon avec leur chien

Un accueil de nuit pour les SDF et personnes en très grande précarité va ouvrir d'ici quelques semaines à Avignon. La ville va mettre à disposition "la maison Pertuis" boulevard Eisenhower ou il y a pour l'instant un service du CCAS . Ces locaux ne se trouvent pas loin du centre ville pour que l'accès soit facilité. Y sera accueilli un public essentiellement masculin et accompagné si besoin d'animaux. C'est ce qui est réclamé depuis longtemps par les personnes en difficultés qui préfèrent rester dehors que de se séparer de leurs chiens. Ce public ne fait plus appel au 115 ou à un hébergement d'urgence plus classique car les animaux ne sont pas autorisés.

Le chien est souvent le seul lien affectif qui leur reste

Anne Gagniard, l'adjointe en charge des solidarités explique que la mairie a intégré cette composante pour proposer une meilleure prise en charge de ce public. " Pour des personnes qui sont en difficultés sociales, le chien est souvent le seul lien affectif "qui leur reste et représente une protection aussi contre la violence de la rue. La mairie souhaite aussi que les SDF accueillis restent libres : libres de ne prendre q'une boisson chaude ou un repas pour se réchauffer, libres d'y dormir quelques heures ou encore libres de ne venir y chercher qu'un peu de chaleur humaine.

Cet accueil de nuit se fera dans une ancienne maison. C'est l'Association Habitat Alternatif Social qui en aura la charge et la gestion, avec un coup de pouce financier de la mairie et de l'Etat. Les prévisions tablent pour commencer sur une quarantaine de personnes accueillies par soir. Au plus tôt, l'accueil pourrait ouvrir en février prochain.