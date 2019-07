Les secouristes de la Croix-Rouge s'installent pour le week-end à Toulouse Plages

Toulouse, France

Initiation aux massages cardiaques et aux gestes basiques de secours, distribution de brochures... Les secouristes de la Croix-Rouge tiennent plusieurs stands à Toulouse Plages pour initier le plus grand nombre aux gestes de premiers secours. Les secouristes sont présents tout le week-end à la Prairie des Filtres, de 10 à 18h. Toutes les initiations sont gratuites.

Un stand de réalité virtuelle

Grosse nouveauté cette année, un stand de réalité virtuelle est à disposition pour les plus curieux. C'est même une première en France! A l'aide de capteurs de mouvement sur les poignets et de lunettes 3D, les passants se plongent dans l'univers d'une ville, en pleine rue passante. Ils viennent alors en aide à une personne victime d'un malaise cardiaque et lui prodiguent les premiers secours, à l'aide d'un mannequin qui joue le rôle de la victime.

Ça fait vraiment réel! On est en pleine immersion, ça fait super bizarre lorsqu'on enlève le casque. J'avais déjà fait les gestes de premiers secours au lycée, mais là c'est beaucoup plus prenant." - Mohamed, un lycéen

Des ateliers pour les plus jeunes

Des initiations sont également proposées aux plus jeunes, dès l'âge de 3 ans avec quelques animations pédagogiques. Un moyen d'enseigner de former dès le plus jeune âge pour aider les générations futures à faire mieux que leurs aînées. "On en propose aussi aux adolescents, dit Philippe Cousy, le secrétaire de la Croix-Rouge en Haute-Garonne. "On aborde pas un jeune comme on aborde un adulte, il a besoin d'être beaucoup plus interactif et s'il accroche à la formation, c'est tout bon". Sur place, toutes les formations sont accélérés et durent entre 30 minutes et une heure pour les plus longues.