Les secteurs dans lesquels les salaires vont augmenter en 2022

De nombreuses entreprises vont acter en 2022 des revalorisations salariales. Ces augmentations de salaires ont été décidées pour faire face à l'inflation et aux pénuries de main-d'œuvre.

Après deux ans de maigres revalorisations voire de gel, un grand nombre d'employés verront leurs salaires augmenter l'an prochain. Le cabinet de conseil Deloitte anticipe une hausse moyenne de 2,36%. Et cela concerne de nombreux secteurs.

Des salaires gelés par la crise sanitaire

Depuis deux ans, les salaires n'augmentent guère en France. Selon une enquête du cabinet de conseil Deloitte, près d'un actif sur deux n'a "pas connu d’évolution de [son] salaire de base" cette année et pour celles et ceux qui ont eu une augmentation, elle était en moyenne de 0,6%.

En 2022, la tendance devrait plutôt être à la hausse : Deloitte anticipe une hausse moyenne des salaires de 2,36% l'an prochain. Il n'y a pas que les grandes entreprises qui mettront en place ces revalorisations. Un patron de TPE ou PME sur trois envisage d'augmenter les salaires de ses employés, d'après une étude menée en novembre par la Confédération des petites et moyennes entreprises. Pour parvenir à ces augmentations, la majorité de ces patrons devront rogner sur les marges bénéficiaires de leur TPE ou PME, ou augmenter le prix de vente des produits.

Les soignants et auxiliaires de vie restés en marge du Ségur de la Santé

Quelques 73.000 salariés du secteur privé à but non lucratif vont bénéficier à compter du 1er janvier 2022 des revalorisations salariales déjà accordées aux soignants dans le cadre du "Ségur de la Santé". Il s'agit d'une hausse de salaire de 183 euros net par mois.

Cela concerne principalement celles et ceux qui travaillent dans les établissements accueillant des personnes en situation de handicap, les salariés des services de soins infirmiers à domicile ou encore des structures prenant en charge les addictions.

Les employés du secteur de la propreté

Les employés du secteur de la propreté vont bénéficier d'une augmentation de 1,6% de leur salaire de base à compter du 1er janvier. Leur taux horaire va ainsi passer de 10,56 euros à 10,73 euros. Ces salariés de la "deuxième ligne", encensés pendant le premier confinement lié à la crise sanitaire, auront également une hausse de 50 euros de leur prime annuelle, portée à 225 euros.

L'accord de branche, qui prévoit une hausse de 9% de la prime transport, a été signée par deux syndicats, FO et CGT. La CFDT n'a pas apposé sa signature, jugeant ces hausses insuffisantes.

Des agents de la fonction publique

Les agents de la fonction publique de catégorie C vont bénéficier dès le 1er janvier d'une augmentation mensuelle de 40 à 100 euros net, en fonction de leur ancienneté. Aucun agent ne sera ainsi recruté à un indice inférieur au Smic. La catégorie C de la fonction publique regroupe notamment les agents des finances publiques, les surveillants de l'administration pénitentiaires, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (les ATSEM), les adjoints techniques et administratifs ou encore les ouvriers paysagistes.

En revanche, le gouvernement a refusé début décembre de réévaluer de manière générale le point d'indice des fonctionnaires. "Toutes les conditions ne semblent pas réunies", a estimé la ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin. Suite à cette décision plusieurs syndicats, CGT, de FSU et de Solidaires, ont quitté la table des négociations salariales. Ils pointent du doigt le gel depuis 2010 de la valeur du point d'indice des agents de la fonction publique. En onze ans, elle n'a connu que deux revalorisations de 0,6% en juillet 2016 et février 2017.

Faire face aux difficultés de recrutement

D'autres secteurs vont connaître en 2022 des augmentations de salaires, les patrons préférant gonfler les fiches de paie pour convaincre leurs salariés de rester. Plusieurs entreprises cherchent aussi à pallier la pénurie de main-d'œuvre et les difficultés de recrutement.

Dans l'hôtellerie-restauration, la CFDT s'est dit favorable à la nouvelle grille des salaires proposée par le patronat parvenus, le 21 décembre. Elle prévoit notamment une augmentation moyenne de 16,33 et une rémunération minimum supérieure de 5% au Smic. D'ici la fin du mois de janvier 2022, un salarié de la restauration payé au Smic touchera ainsi 11,01 euros brut de l'heure, contre 10,48 euros actuellement. La CDT étant un des principaux syndicats de la branche, si les autres syndicats ne s'opposent pas à l'accord, il devrait être entériné.