Les secteurs en tension essayent de recruter en Moselle

17% de hausse. Il y a 17% de projets supplémentaires de recrutement en Moselle en 2022 dans l'étude menée par Pôle emploi en fin d'année dernière par rapport à la consultation précédente. Les chefs d'entreprises mosellans ayant répondu à l'étude ont fait part de plus de 32 000 postes à pourvoir tout au long de cette année. Mais ils ont également fait savoir qu'ils craignaient de ne pas recevoir de candidature, dans certains secteurs déjà fortement en tension.

Les services aux particuliers, les besoins les plus nombreux

40% des projets de recrutement concernent les services aux particuliers. Avec les services aux entreprises, cela représente presque 60% des offres d'emploi qui seront présentées cette année à Pôle emploi. "On a besoin de main-d'œuvre pour être en appui aux entreprises, pour les entretenir", explique Fabrice Nourdin, directeur de Pôle emploi en Moselle. Le BTP et l'hôtellerie-restauration arrivent pas loin derrière.

Beaucoup de craintes

Sauf que ces deux derniers sont dans une forte incertitude, en cette période de sortie de Covid. 8 chefs d'entreprise sur 10 dans l'hôtellerie-restauration, et même 9 sur 10 dans le BTP, craignent de ne pas trouver de candidat. Ils estiment également qu'ils auront de grandes difficultés à dénicher un profil qualifié pour leurs demandes. "On a des écarts entre les profils et les attentes des entreprises", détaille Fabrice Nourdin qui rappelle que Pôle emploi forme de plus en plus. 17 000 personnes sont ainsi passées par la case formation l'an dernier en Moselle, afin de trouver un emploi.

La Moselle est découpée en 4 secteurs différents. C'est dans la région messine que l'on trouve le plus de projets d'embauche, 47% au total. Viennent ensuite le bassin houiller (24,7%), le bassin sidérurgique et la région de Thionville, "la plus perturbée par le Luxembourg" (20,7%) et le pays de Sarrebourg (7,6%). Pôle emploi précise par ailleurs que la guerre en Ukraine n'a pas pour l'instant revu à la baisse ces projections. Le mois de mars 2022 compte 50% d'offres en plus que le mois de mars 2021.