Emploi dans la Marne : 35 000 projets de recrutement en 2022 d'après le baromètre Pôle Emploi

Pôle Emploi dans la Marne dévoile ce jeudi son baromètre annuel des besoins en recrutement dans le département. Il y a de plus en plus d'offres d'embauches.

Après la crise, le travail reprend dans la Marne. Entre 2020 et 2021, le nombre de chômeurs a baissé de 12,8% pour la catégorie A (les personnes qui n'ont pas du tout travaillé) et dans toutes les autres catégories. On retrouve des niveaux d'emploi supérieurs à avant la crise du Covid. Le taux de chômage au troisième trimestre 2021 est à 7,6% dans le département, contre 7,9% pour le Grand Est et la France métropolitaine.

Un tiers des entreprises comptent embaucher

Dans la Marne, un tiers des entreprises comptent recruter, avec 35 000 projets de recrutement en 2022, un chiffre en nette augmentation. A 45%, ce sont les secteurs de l'agriculture et de la viticulture qui vont recruter le plus, notamment avec des emplois saisonniers. On retrouve ensuite le service aux particuliers, le service aux entreprises, le commerce, la construction et l'industrie.

Ces offres "sont une bonne nouvelle, mais c'est une moins bonne nouvelle pour les entreprises", explique Marie-Cécile Demolière, la directrice territoriale de Pôle Emploi dans la Marne. Il y a des secteurs qui peinent à recruter, notamment les vignerons au moment des vendanges.

"La difficulté pour les entreprises, c'est de trouver les bonnes personnes, celles qui sont formées, expérimentées, qui vont immédiatement répondre à leurs besoins, ce qui n'est pas forcément le cas. Il faut passer par des étapes de découverte des métiers, parfois de formation", indique Marie-Cécile Demolière. Pôle Emploi de la Marne fait donc venir des employeurs dans ses locaux et organise des visites d'entreprises pour les demandeurs d'emploi intéressés.