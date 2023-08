Les séjours en monastère, nouveau lieu prisé des vacanciers dans la Marne

Les vacanciers sont de plus en plus nombreux à séjourner dans un monastère, pas seulement pour prier, mais aussi et surtout pour se ressourcer, comme au monastère de Saint-Thierry, dans la Marne, près de Reims. Depuis une dizaine d'années, les Bénédictines mettent 22 chambres à disposition des voyageurs, et le carnet de réservations est plein en ce début août.

Le monastère des Bénédictines de Saint-Thierry, dans la Marne, est une ancienne abbaye. © Radio France - Marine Protais

Soeur Marthe est en charge de la partie hôtellerie du monastère de Saint-Thierry. Elle fait partie des vingt religieuses qui vivent dans cette ancienne abbaye, vieille de plus de 1 500 ans et classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Et elle a les yeux qui pétillent quand elle voit les gens passer le porche et qui lui disent immédiatement "sentir la paix".

Le carnet de réservations pour loger au monastère de Saint-Thierry, près de Reims, est complet en ce début août. © Radio France - Marine Protais

"C'est comme si on déposait tout son fardeau, les soucis familiaux, les soucis liés au travail. On ne les oublie pas, mais on les pose pour un temps", insiste-t-elle. Les séjours vont d'une nuit à une semaine. Et les voyageurs sont hébergés soit dans des chambres individuelles, soit dans des chambres doubles.

Une vie "de simplicité et de silence"

Les chambres sont très épurées. Elles contiennent un lit, une table et des toilettes. "Les douches sont communes, précise Sœur Marthe. C'est monastique ! Le but n'est pas d'avoir une d'hôtel tout confort, mais de prier, rencontrer les Sœurs, et participer à leur vie."

Les chambres au monastère de Saint-Thierry collent avec la "vie de simplicité" menée par les Bénédictines. © Radio France - Marine Protais

Une vie rythmée par "la simplicité et le silence". Les hôtes peuvent partager le déjeuner avec elles, mais dans un calme absolu. Et ce n'est pas toujours facile à faire respecter, raconte Sœur Marthe. "Il y a toujours des personnes qui parlent, qui demandent quelque chose à voix haute, alors on leur dit chut", plaisante-t-elle. Mais elle insiste sur le fait que "certains ne supportent pas le silence, ça peut faire peur."

Un lieu loin du "tourbillon de la vie moderne"

Les hôtes sont unanimes. Ils apprécient le calme et la sérénité de ce lieu, comme Marlène, venue des Hauts-de-Seine, et pour qui le monastère est une grande première. "Ca me plaît beaucoup ! J'habite sur une avenue, où les voitures circulent toute la journée." Alors elle appréhende de "retourner dans le tourbillon de la vie moderne."

Le monastère de Saint-Thierry dispose d'un verger, avec de nombreux arbres fruitiers. © Radio France - Marine Protais

Mais elle ne repartira pas les mains vides. Elle pourra rapporter un souvenir du "magasin" du monastère*,* ou de sa propre production pendant son séjour. Les voyageurs qui mettent la main à la pâte, en cueillant les fruits du verger par exemple, ont droit à de la compote ou de la confiture.

Côté prix, il faut compter 40 à 50 euros par personne pour une nuit, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais "c'est une fourchette" qui vous est proposée, précise Sœur Marthe, libre à chacune de donner plus, ou moins, selon ses moyens.