Les services de la Banque de France aux citoyens vont se déployer partout en Mayenne

Tous les Mayennais vont bientôt avoir accès aux services de la Banque de France à proximité de chez eux. Pour l'instant, ceux qui sont surendettés par exemple ne peuvent se rendre qu'à Laval. Afin d'être visible partout dans le département, y compris dans les territoires isolés, la Banque de France va se déployer à travers les Maisons France Service. Il s'agit de ces structures qui regroupent La Poste, les impôts, Pôle Emploi ou encore la CAF : à partir du mois de novembre, la Banque de France intégrera les Maisons France Service en Mayenne.

La Banque de France bientôt présente dans les 16 maisons France services en Mayenne

La Banque de France en Mayenne veut mailler l'ensemble du territoire : pour l'instant, il existe seulement des locaux à Laval. Afin de rendre ce service public accessible dans tout le département, la Banque de France va intégrer à partir du 1er novembre les 16 maisons France Service situées en Mayenne. "Le personnel des maisons France services va être formé à partir du 15 octobre jusqu'au 21 octobre. Ils vont pouvoir informer les usagers des services offerts par la Banque de France. Le but, c'est de les orienter vers les services Banque de France, voire de nous connecter en direct pour qu'on puisse traiter directement avec les usagers. Les problématiques liées au droit au compte, au surendettement des ménages, aux consultations de fichiers. Ça va nous permettre d'être encore plus visibles et réactifs par rapport aux questions que peuvent avoir nos usagers", explique Jean-Marc Oltra, le directeur départemental de la Banque de France en Mayenne.

Ce dispositif est testé en ce moment dans huit départements, dont la Mayenne. Il pourrait se généraliser ensuite à la France entière. Les citoyens peuvent avoir besoin de la Banque de France pour faire valoir leur droit au compte bancaire par exemple : chaque Français a le droit d'avoir un compte bancaire, si toutes les banques refusent de vous en créer un, la Banque de France peut obliger une banque à vous ouvrir un compte bancaire.

Pour contacter la Banque de France, un numéro unique a été mis en place au printemps : il faut composer le 3414.