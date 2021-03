Yonne : les services publics se déplacent jusqu'à vous

Elodie Darlot ne passe plus un jour sans prendre le volant d'un camping car neuf aux couleurs du conseil général. Depuis le 22 février, la chargée d'accueil arpente 37 communes rurales de l'Yonne pour épauler les habitants dans leurs démarches administratives.

Intriguée par ce camion, garé pour la première fois sur le marché d'Ares-Dilo, Annie, 73 ans, s'approche. Sa carte d'identité arrive à péremption et sans ordinateur, elle ne sait pas quoi faire. Mais pour cette fois :"elles vont pouvoir m'aider mais je m'aperçois que plus on vieillit plus ça pose problème".

Des services administratifs à portée de tous

Mais il n'y a pas que des personnes âgées sans ordinateur qui toquent à la porte du bureau-camping car d'Elodie Darlot : quelque soit l'âge, on peut rencontrer des difficultés dans ses démarches administratives en ligne. Elle aide les bénéficiaires à s'inscrire sur Pôle Emploi ou des informations sur les allocations familiales.

_"_Comme on est un département rural avec des problèmes de mobilité et d'accès à internet", ce projet de services publics mobile et gratuit est financé à hauteur de 80 000 euros par le conseil départemental, représenté par Cécile André.

Elodie Darlot reçoit des Icaunais dans son bureau itinérant aménagé dans un camping-car pour les aider dans leurs démarches administratives. © Radio France - Marion BOTHOREL

Trente-sept communes desservies dans un premier temps

Quelques jours après ses débuts sur les routes, Elodie Darlot est convaincue d'assurer une mission sociale : rassurer en accompagnant dans les démarches administratives. Ce matin là, c'est en aidant une icaunaise à consulter ses droits pour la retraite, "une vraie bouffée d'oxygène". Le bus des services publics suivra le même itinéraire pendant six mois avant un premier bilan et peut être des arrêts dans de nouvelles communes.