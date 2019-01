"Les services publics sont de plus en plus dégradés pourtant mes impôts ne baissent pas" (Etienne Sollin, professeur)

Etienne Sollin a 48 ans. Cet enseignant dans un lycée professionnel touche environ 2 000 euros par mois. Il fait partie de cette classe moyenne qui se sent plus taxé que les plus riches. Ce qu'il souhaite c'est un impôt plus juste et surtout plus de transparence de la part de l'Etat.

Le Puy-en-Velay, France

Etienne a 48 ans. Il est père de 4 enfants. D'abord cadre dans une usine, il est maintenant professeur dans un lycée professionnel au Puy en Velay. Avec un salaire mensuel de 2 000 euros par mois, il fait typiquement partie de cette catégorie qui touche trop pour avoir des aides comme des bourses pour ses enfants ou l'aide au logement, mais pas assez pour être vraiment à l'aise. Il s'estime plus lourdement taxé que les plus riches

Proportionnellement je suis à 9% d'impôt sur le revenu et madame Bettencourt est à 6%

C'est évidemment une façon de parler puisque la milliardaire est morte. Ce qu'Etienne veut tout simplement c'est la justice fiscale. Le principe même de l'impôt, il ne le remet pas en cause, au contraire, il y est attaché : "J'ai toujours payé mes impôts. J'ai toujours considéré que ces impôts étaient pour le bien public, pour le bien collectif dans l'enseignement, sur les routes, sur la santé. J'ai toujours pensé que mes impôts servaient à ça." Ce qui frustre Etienne c'est de payer pour des services publics de moins en moins présents : "On voit que les services publics sont de plus en plus dégradés, on parle de suppressions de postes. Quand même à la fin du quinquennat avec 120 000 fonctionnaires en moins, ça sera du service en moins pourtant mes impôts n'ont pas baissé. Par contre la différence qu'il y a c'est comme les salaires n'ont pas augmenté depuis de nombreuses années, la part de la fiscalité devient de plus en plus injuste et pèse de plus en plus sur les gens."

Etienne aimerait plus de transparence de la part de l'Etat sur toutes les taxes qu'il paie au quotidien : "Quand les produits augmentent, la TVA augmente aussi c'est aussi une ressource pour l'Etat. Le problème c'est que toutes ces ressources là on sent l'injustice parce qu'on voit plus ce que nos gouvernements successifs en font et veulent en faire."

Etienne aimerait plus de transparence sur certaines taxes comme celle sur l'électroménager ou l'électronique Copier

