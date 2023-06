Les sites administratifs d'Aésio Mutuelle à Amiens et Saint-Quentin vont fermer

Une nouvelle réunion se tient ce mercredi matin autour du plan social d'Aésio Mutuelle. Syndicats et direction se rencontrent pour la deuxième fois depuis la fin mai 2023 : 387 postes sont menacés au niveau national dans cette mutuelle, très présente dans les Hauts-de-France.

Des propositions de mobilités en dehors de la Picardie

Le groupe Aésio justifie ce plan par un déficit en hausse : 70 millions d'euros en 2022, 40 millions en 2021. En Picardie, si aucune agence, qui accueille les adhérents, ne va fermer ; mais deux sites administratifs, qui accueillent les services juridiques et financiers notamment, vont mettre la clé sous la porte : ceux d'Amiens - 27 postes - et de Saint-Quentin - 48 emplois-. Ce mardi, une trentaine d'employés picards ont manifesté devant le siège de Saint-Quentin selon la CGT pour dire leur colère. Car les salariés qui veulent garder leur emploi devront envisager une mobilité - et ça ne sera pas la porte à côté.

La quarantaine de salariés de Saint-Quentin se verront proposer une mutation à Grenoble, à 700 kilomètres de chez eux. Un camouflet alors que beaucoup ont 30 ans d'ancienneté s'agace Michael Cauwet, représentant CGT chez Aésio :" Ces gens ont construit leur vie à Saint-Quentin ; à deux-trois ans de la retraite, ils ne veulent pas bouger et encore moins à Grenoble".

Les salariés du site amiénois pourront être reclassés à Valenciennes, "à trois heures de route aller-retour si tout va bien, glisse le syndicaliste. Je pense que certains vont envisager la mobilité, à contrecœur. Il faut dire que les salariés d'Amiens sont plus jeunes - une vingtaine d'années d'ancienneté maximum - et ont encore autant à travailler", détaille Michael Cauwet, lui-même salarié à Amiens.

"Rien n'est acté sur l'avenir des salariés" répond Aésio

La direction d'Aésio évoque deux à quatre jours de présence par mois, le reste en télétravail. La CGT s'interroge sur les remboursements des frais de déplacement ; et avance une solution qui, selon le syndicat, peut empêcher la fermeture des deux sites administratifs picards : "Comme les salariés sont en télétravail, on pourrait mettre en place du flexoffice : louer des bâtiments plus petits, et faire tourner les salariés dans les bureaux", suggère Michael Cauwet.

La fermeture des sites picards est actée répond Aésio Mutuelle, mais pas encore le devenir des salariés : "Nous entrons dans une phase de négociations avec les syndicats, explique Eric Gex-Collet, directeur général adjoint. Nous allons discuter du télétravail augmenté, des frais de déplacement etc. Nous négocions avec les syndicats mais aucun accord ne sera acté avant cet automne", conclut-il. Ce plan doit être mis en route en mai 2024.

La CGT pour sa part indique avoir rendez-vous avec la maire d'Amiens Brigitte Fouré début juillet. Le syndicat a aussi rencontré le député de la Somme François Ruffin ou encore le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand.