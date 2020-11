Plus de 200 suppressions de postes chez Mars Wrigley, les sites alsaciens touchés

L'entreprise Mars Wrigley France prévoit de supprimer plus de 200 postes dans le cadre d'un projet de transformation présenté aux syndicats mi-novembre. Les sites de Haguenau et Steinbourg sont concernés.

Le groupe américain Mars Wrigley envisage de supprimer 216 postes sur les 1600 que compte l'entreprise en France. L'entreprise évoque notamment une chute de 12% des ventes de chewing-gum depuis 2016.

Les sites de Haguenau et Steinbourg concernés

Les sites de Haguenau et de Steinbourg sont concernés. "Les salariés sont sous le choc, on a eu des témoignages bouleversants", regrette Henri Chabot délégué du site de Haguenau et membre de la CFTC. En Alsace, une quarantaine de postes seraient concernés. "Les commerciaux, les services finances et marketing sont visés", précise Henri Chabot, "la production ne sera pas touché".

Selon la direction, ces suppressions de postes ne devraient pas intervenir avant l'été 2021.