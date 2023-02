Les skieurs et la neige au rendez-vous pour ce premier week-end des vacances d'hiver à Peyragudes

Un grand ciel bleu, du soleil, de la neige... et beaucoup de skieurs à la station de Peyragudes . Un tableau parfait en ce premier week-end des vacances scolaires d'hiver.

Un premier week-end de vacances d'hiver réussi

Ses chaussures de ski aux pieds, Angélique est tout sourire en bas des pistes. Chaque année cette aide soignante vient passer quelques jours dans la station. Cet hiver est un peu spécial, ses enfants vont skier pour la première fois : "pour le moment je crois qu'ils sont très contents, ils doivent faire leur premier cours cet après-midi", explique la mère. A ses côtés sa fille de 3 ans, Romane, montre fièrement ses chaussures de ski : "je les ai essayé ce matin, c'est bien !"

Les professionnels sont sûrs à présents qu'il y aura de la neige jusqu'à la fin de la saison © Radio France - Alexandra Lagarde

A deux pas de la fillette, Caroline aussi est emballée. Cette mère au foyer, nouvellement bordelaise découvre les Pyrénées pour la première fois : "j'avais l'habitude d'aller dans les Alpes, là c'est plus proche depuis le déménagement. Le cadre est vraiment magnifique, j'ai hâte de découvrir cette semaine la région"

Fréquentation en hausse

Eux ne connaissaient pas la station ; Cédric et ses amis sont venus de Nantes, Bordeaux et même Dunkerque pour passer la semaine entre amis à Peyragudes. "C'est plutôt pas mal. On va voir ce qu'en pensent les enfants, ils ont bientôt terminé leurs cours. Mais pour nous déjà c'est pas mal", explique ce Bordelais un petit sourire aux lèvres et une bière à la main.

Et ce n'est pas mal non plus pour les commerçants. Au restaurant La planche, la terrasse est comble à l'heure du déjeuner. Maëlys y est serveuse, elle ne chôme pas depuis le début du week-end, tous les voyants sont au vert cette année : "il fait beau, il y a de la neige et en plus la station de Luchon est fermée, on a un plus grand domaine. On s'attend forcément à recevoir plus de monde cette saison."

La terrasse du restaurant La Planche ne désemplit pas à l'heure du déjeuner © Radio France - Alexandra Lagarde

De la neige jusqu'à la fin de la saison

Certains commerçants prévoient même jusqu'à 20% de fréquentation supplémentaire. Une bonne nouvelle d'autant que la neige est au rendez-vous. Fabien Nestier, le directeur de l'école de ski des Agudes explique : "il fait froid, il a bien neigé donc là on a la garanti d'avoir de la neige jusqu'à la fin de saison."

Selon le baromètre de l'agence Savoie Mont Blanc les réservations à Peyragudes sont en hausse de près de 20% par rapport à l'an dernier à Peyragudes.