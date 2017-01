Les sociétés coopératives représentent une centaine d'entreprises en Isère

Des ex-salariés d'Ecopla ont rendez-vous au Ministère de l'économie ce mardi matin. Ils veulent reprendre l'usine de Saint-Vincent de Mercuze en SCOP. Il en existe 114 en Isère. Le secteur représente 1 200 emplois. Exemple à la Tronche avec Surgiqual Institute.

En un an seulement, le nombre d'entreprises de ce type a progressé de 12%. Ce sont, soit des SCOP (Sociétés coopératives et participatives), soit des SCIC (Sociétés coopératives d'intérêt collectif). Elles emploient 1 200 salariés. La quasi totalité de ces structures (102 entreprises pour 1 102 salariés) adhèrent à l'Union régionale des SCOP.

60 % des SCOP ont plus de 5 ans

Il s'agit souvent d'entreprises pérennes : 60% d'entre elles ont plus de 5 ans. Surgical Institute fêtera l'an prochain ses 10 années d'existence. Cette coopérative, installée dans les locaux de la pépinière Biopolis à La Tronche, est spécialisée dans les logiciels médicaux et le contrôle qualité. Elle compte 17 salariés, presque tous associés et donc propriétaires de la SCOP.

Ici, il y a bien une hiérarchie, avec un gérant et un comité de direction. "Mais à l'assemblée générale, note Laure Becker, une ingénieur, toute le monde a une voix". C'est là que se dessinent les choix et la stratégie de Surgiqual Institute. Céline Pouyatos, elle, est arrivée en 2010 comme assistante de direction. Elle explique que chaque salarié recruté doit attendre un an avant de pouvoir demander à rejoindre les associés. Pour finaliser son admission au sein des copropriétaires, il lui faut consentir à une mise de départ "symbolique" : 20 euros ! Ensuite, 3% du salaire est prélevé par la SCOP. Les sommes récoltées chaque année génèrent un effet de levier qui donne ensuite accès aux prêts bancaires. Pour le cofondateur et gérant de la SCOP, Philippe Augerat, les salariés se sentent très investis et restent dans l'entreprise. La start up commence à gagner de l'argent, et se développe : Surgiqual Institute prépare son déménagement à Meylan et compte embaucher 8 personnes d'ici un an. Soit une hausse 30 % des effectifs. Et ces futurs collaborateurs pourront, au bout d'une année, demander à rejoindre le club des associés.

La reprise d'entreprise représente moins de 10% des coopératives

Surgiqual Institute, spécialisé dans le domaine médical, est un exemple parmi d'autres. De nombreux secteurs sont représentés dans les SCOP : on trouve des entreprises de l'alimentation. Elles comptent pour 17% du total : restaurants, bars, épiceries, brasseries. 20% sont spécialisées dans le Bâtiment et les travaux publics (menuiserie, bureau d'étude, etc.). Il y a aussi 15% d'entreprises numériques et multimédia, et 11% qui occupent les créneau du conseil et de la formation. On parle beaucoup en ce moment du projet des anciens salariés d'Ecopla qui veulent reprendre leur usine, mais ce n'est pas forcément représentatif des SCOP. En Isère, 48% de ces entreprises ont été créées ex nihilo. Dans 20% des cas, il s'agit d'une société ou d'une association dont on a transformé les statuts. La reprise d'entreprises (défendue par exemple par les anciens salariés d'Ecopla) représente moins de 10% des SCOP, selon les chiffres de l'Union régionale.

