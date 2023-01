Les sociétés dijonnaises Bulleprint et Proetra impriment désormais ensemble une nouvelle page de leur histoire

Les entreprises dijonnaises Bulleprint et Proetra sont désormais liées pour le meilleur et surtout pour mieux affronter ensemble le pire sur un marché malmené par la crise. En alliant leurs forces et leurs compétences, elles deviennent un acteur incontournable pour la communication d'entreprise en matière de sérigraphie ou encore d'impressions numériques sur tous supports. La reprise de Proetra par Bulleprint est officialisée en ce mois de janvier 2023. Entretien avec leur nouveau PDG commun, Fabrice Pizelle.

Fabrice Pizelle, PDG de Bulleprint et Proetra © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : Pourquoi cette reprise de Proetra par Bulleprint ?

Fabrice Pizelle : Bulleprint, c'était plutôt un bureau avec des fabrications et impressions offset et numériques en petite quantité et avec beaucoup de sous-traitance. L'intérêt de reprendre Proetra, c'est donc d'avoir un outil de travail pour éviter la sous-traitance, surtout dans tout ce qui est impression numérique, impression, sérigraphie et tout ce qui est habillage de véhicule, panneaux de chantier, et cetera. Ça permet aussi de la réactivité, du made in Bourgogne et normalement d'avoir des prix "marché".

Comment cela va se traduire au niveau des emplois et au niveau de l'organisation ?

Il faut savoir que la société a été reprise à la barre du tribunal de commerce après un redressement judiciaire et ensuite une liquidation. Mon dossier a été mis "au dessus de la pile", parce que je reprenais les employés et la structure telle qu'elle était. C'est à dire que Proetra comptait trois personnes plus son dirigeant, dont deux personnes qui étaient là depuis plus de 20 ans. On a repris les salariés avec leur contrat de travail et j'ai rajouté une graphiste à plein temps sur les deux structures, c'est une personne qui est à mi temps chez moi.

Deux structures, cela veut dire deux sites ou vous allez tout regrouper sur le même ?

C'est déjà le cas. On a déjà regroupé les deux sites sur le même. Proetra était une plus grosse structure que Bulleprint en terme de mètres carré. Donc on a déménagé Bulleprint chez Proetra au 21, rue René Coty à Dijon.

Les locaux de Proetra, rue René Coty à Dijon, où sont regroupées les deux entreprises - Bulleprint / Proetra

2023, c'est une nouvelle année et de nouvelles ambitions. Vous visez un chiffre d'affaires d'un million d'euros d'ici trois ans ?

Bulleprint, c'est 550 000 € de chiffre d'affaires cette année et Proetra en toute logique devrait pouvoir faire 400 000, puisque c'est le chiffre réalisé ces trois dernières années, malgré la conjoncture, l'épidémie de covid etc... Là, on n'est quand même pas très loin du million. Mais j'espère que dans les trois ans, en restructurant et en faisant le nécessaire pour, peut être investir sur une nouvelle machine, en communiquant bien, en travaillant bien, en faisant du bouche à oreille, j'espère qu'on arrivera à faire ça.

Le marché de la publicité est quand même impacté par la crise, notamment à cause du prix de l'énergie. Vous restez tout de même confiant ?

Les budgets sont souvent revus à la baisse, on est d'accord. Mais il y a des entreprises qui, jusqu'à maintenant, arrivent à prendre les augmentations à leur compte. On a l'exemple pour le papier. En un an et demi, son prix a plus que doublé sans compter le prix des encres ou le prix de l'énergie. Alors confiant, oui, je le reste malgré tout parce que tout ce qui est support papier est encore une communication dont tous les gens ont besoin. La communication est devenue multicanaux. On ne peut plus la limiter à des brochures envoyées par la poste. Il y a des sites internet, il y a les réseaux sociaux, etc, mais les visuels, c'est complémentaire et il y a tous les ans des nouveautés.