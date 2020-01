Des soignants de l'hôpital de Cherbourg jettent leurs blouses lors des voeux au personnel

Les personnels en colère de l'hôpital Pasteur à Cherbourg ont voulu agir à l'occasion de la cérémonie des voeux, le 22 janvier. Ils ont fait un discours avant de jeter symboliquement leurs blouses à terre pour dénoncer leurs conditions de travail et protester contre les suppressions de postes.

Cherbourg-en-Cotentin, France

Les membres de l'intersyndicale de l'hôpital Pasteur de Cherbourg ont mené une action symbolique ce 22 janvier après-midi lors des voeux de la nouvelle directrice de l'établissement, Séverine Karrer et du maire Benoît Arrivé.

Après des semaines de mobilisation, contre le plan de modernisation Copermo et les 200 suppressions de postes, et plus généralement contre la détérioration des conditions de travail, le personnel en colère a voulu marquer le coup.

"C'est la double peine"

Dans un discours, Sandrine Gamblin, de Force ouvrière, a décrit les maux de l'hôpital public à travers tout le pays : "surcharge de travail, sous-effectifs, fermetures de lits, de services, perte de sens..." Elle a également évoqué la situation du Centre hospitalier du Cotentin (CHPC) : "c'est la double peine, on augmente la charge de travail et on diminue le personnel."

En conclusion, la représentante du personnel, entourée de ses collègues, a rendu hommage aux métiers de la santé, et s'est débarrassé de sa blouse. "Pour tous les soignants qui s'épuisent et tombent malades, je jette ma blouse ! Pour la condescendance et le mépris exprimés par le ministère, je jette ma blouse !" Une action symbolique en écho à d'autres, à l'hôpital comme ailleurs.

Les syndicats dénoncent notamment l'absence de dialogue social ces derniers mois. L'arrivée de Séverine Karrer changera-t-elle les choses ? C'est ce que la directrice a laissé entendre, en souhaitant mettre en place "un dialogue constructif" au cours de son mandat.