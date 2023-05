Les soignants du CHS de la Savoie dénoncent un manque criant de moyens pour la psychiatrie

Le drame du CHU de Reims la semaine dernière a remis un coup de projecteur sur la crise de la psychiatrie en France. Ce mardi matin, une trentaine de soignants du CHS de la Savoie à Bassens, mais aussi de différentes structures, comme les CMP (centres médico psychologiques) ont distribué des tracts pour défendre la psychiatrie publique et "l'accès aux soins de qualité pour tous".

Un an pour obtenir un rendez-vous avec un psychiatre

Les syndicats brandissent les chiffres : 75 lits fermés en 6 ans à l'hôpital psychiatrique de Bassens, des délais allant jusqu'à un an pour obtenir un rendez-vous avec un psychiatre, un manque de médecins estimé à 20% de l'effectif au CHS de la Savoie. La coupe est pleine et infirmières, aides-soignants et éducateurs spécialisés sont venus alerter sur la dégradation de la prise en charge en Savoie.

"Au quotidien, il y a des activités en moins pour les patients. On ne peut pas les accompagner comme on veut pour des sorties dans le parc. On manque de médecins", raconte Murielle, elle est infirmière au CHS de la Savoie pour le secteur de la Tarentaise. Mireille travaille dans un centre médico-psychologique depuis 30 ans, elle n'a jamais connu un tel manque de moyens : "je suis là aussi pour me battre aussi pour nos patients, il n'y a plus de médecin en libéral en Savoie. C'est vraiment compliqué pour les familles".

Le personnel mobilisé a redemandé mardi qu'on remette des moyens sur la psychiatrie et notamment sur la prévention.