Les soignants en psychiatrie manifestent leur mal-être devant l'ARS à Nantes

Le rassemblement de soignants en psychiatrie devant l'Agence régionale de santé à Nantes était annoncé depuis une dizaine de jours, bien avant donc le drame survenu ce lundi à Reims. Mais la mort de cette infirmière à Reims n'est pas une surprise hélas pour les manifestants sur place, comme Tony Gilbert, aide-soignant et secrétaire général FO au CHU de Nantes : "On sait qu'il y a des patients aujourd'hui qui sont dehors, qui ne peuvent plus bénéficier de structure hospitalière pour qu'on les accompagne dans leur maladie. Donc forcément quand un patient décompense, il peut devenir violent."

ⓘ Publicité

Infirmière en psychiatrie à Nantes et représentante de la CGT, Béatrice Péron-Soubra ne veut pas faire de lien direct entre le meurtre au CHU de Reims et l'état de la psychiatrie en France : "Je ne peux pas affirmer les choses, car je ne connais pas la situation, mais ce que je sais, c'est qu'on a des patients complètement abandonnés parce qu'il y a un nombre incalculable de fermetures de lits sur la région et qu'on ne peut plus les prendre en charge dans les moments de crise."

Installer des caméras ou des agents de sécurité ? C'est le cas à l'hôpital Saint-Jacques, à Nantes et Béatrice Péron-Soubra, qui y travaille, n'est pas contre mais elle ne veut pas tomber "dans le sécuritaire". Elle réclame d'abord des effectifs de soin : "Les outils de soin en psychiatrie, c'est quoi ? C'est du temps à consacrer à nos patients, c'est de la disponibilité, de l'écoute. C'est l'humain qui compte."

Dans la manifestation, des personnels de l'hôpital psychiatrique de Blain, où 17 lits ont fermé en avril. © Radio France - Anne Bertrand

À l'image de Yann Cajelot, infirmier à Saint Nazaire et délégué Force Ouvrière, ces soignants en psychiatrie n'en veulent même pas à leur direction d'hôpital : "La direction fait ce qu'elle peut avec ce qu'on lui donne. Chez nous, ils sont un peu coincés car il n'y a plus assez de médecins pour tenir la permanence des soins donc ils sont obligés de fermer des lits. Le problème, c'est qu'il n'y a plus aucun psychiatre qui veut venir travailler à l'hôpital public."

Des psychiatres, il y en a malgré tout dans la manifestation. Le Dr Emmanuelle Mégie, par exemple, de l'hôpital de Blain, tient une pancarte sur laquelle il est écrit : "Psy épuisée, patients en danger". Elle est venue demander à l'ARS de jouer son rôle : "C'est à notre tutelle de nous soutenir pour l'organisation des soins. Ce n'est pas uniquement aux soignants de trouver la solution. On est prêt à en discuter, mais c'est à elle d'être un peu force de propositions et, à l'heure actuelle, elle ne l'est pas." Une délégation intersyndicale a été reçue à la mi-journée par le directeur de l'ARS.