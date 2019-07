"Les soignants ne sont pas des robots" : les urgentistes de nouveau mobilisés partout en France

Ce mardi, l'intersyndicale CGT-SUD-FO et le mouvement Inter-Urgences ont organisé une nouvelle journée d'actions dans toute la France. Ils avaient convié l'ensemble du personnel hospitalier à manifester.

Des centaines de manifestants à Paris

Dans la capitale, un cortège s'est élancé du ministère de l'Économie pour rejoindre celui de la Santé. L'ambiance avait l'air plutôt détendue, et la manifestation s'est passée dans le calme.

Certains services urgentistes, comme celui de Vichy, ont préféré rejoindre la manifestation parisienne.

De l'insuline pour faire plier le gouvernement

À Paris en fin d'après-midi, une dizaine de manifestants ont annoncé s'être injectés de l'insuline, pour essayer de faire plier le gouvernement. Pour rappel à forte dose, l'insuline peut tuer.

Parmi les volontaires, Ines Gay, une infirmière de 28 ans de l'hôpital Lariboisière de Paris explique à Reuters ce choix . Elle a en effet retrouvé pour morte une patiente sur un brancard dans la salle d'attente faute d'avoir pu consulter un médecin : "Ça a été un électrochoc. Ça nous a complètement démolis. Plus jamais on ne veut vivre ça" déclare t-elle avant de continuer : "Le système est en train d'imploser. On crie des appels à l'aide depuis 15 ans. Je préfère me mettre en danger aujourd'hui devant le ministère que mettre en danger la vie des patients et des soignants pour les 20 ans à venir".

Cependant, selon un journaliste du journal Le Monde sur place, les annonces d'injection d'insuline étaient fausses.

"La honte"

D'autres mobilisations se sont déroulées un peu partout en France comme à Nancy, qui souffre particulièrement du manque des moyens et des suppressions de postes. Sophie Perrin Phan Din, secrétaire générale de la CGT, explique à France Bleu Sud Lorraine : "Depuis quatre ans, 400 lits et 280 postes ont été supprimés. Les urgentistes ont honte d'accueillir des patients dans des conditions exécrables et indignes".

À Trévenans en Franche-Comté, les soignants ont décidé de s'habiller en noir et de porter des masques de robots, ils ne supportent plus le travail à la chaîne et les conditions indignes dans lesquelles les nombreux patients sont accueillis. "On nous demande d'être des machines et de travailler à la chaîne. Ce n'est plus possible, ni pour nous, ni pour les patients." dénonce Céline Durosay, vice présidente CNI à l'hôpital du Nord Franche-Comté.

"On doit faire toujours plus"

Le constat est le même à Avignon ou une infirmière déplore : "On ne peut plus faire notre travail comme on le devrait. On doit faire toujours plus, avec le sourire. Mais maintenant c'est dangereux pour nous".

50 personnes se sont réunies à Marseille où les membres du service s'inquiètent pour la sécurité : "On a régulièrement une vingtaine de patients par infirmière à gérer en même temps".

Des réponses insuffisantes

Le 14 juin dernier Agnès Buzyn a annoncé 70 millions d'euros pour financer une prime de risque de 100 euros nets pour les 30.000 personnes qui travaillent aux urgences en France (hors médecins). Elle a aussi promis de faciliter les recrutements dans les services en tension cet été.

Les manifestants estiment que ce ne sont que "des miettes". Ils réclament 300 euros de hausse de salaires, des effectifs supplémentaires et un "moratoire" sur la fermeture des lits.

Le syndicat Force Ouvrière reconnaît toutefois "des avancées locales" comme en Île-de-France où d'importants moyens ont été mis en place.

Le mouvement ne cesse de grandir

Inédit par son ampleur et largement soutenu par la population, selon un sondage Odoxa, le mouvement ne cesse de s'étendre depuis mi-mars à Paris après une série d’agressions.

Dans les Hauts-de-France, le CHU de Lille, de Tourcoing et Boulogne-sur-mer a rejoint cette semaine le mouvement.

Au total selon le collectif, 163 services d'urgence étaient en grève ce 2 juillet.