Les soignants se rassemblent en Dordogne pour demander une meilleure reconnaissance

La CGT dénonce une dégradation des conditions de travail dans le secteur de la santé et du social.

Environ 80 agents de santé se sont réunis à l'appel de la CGT ce jeudi 20 mai devant l'Agence Régionale de Santé à Périgueux pour demander une meilleure reconnaissance et dénoncer le manque de moyens et la dégradation des conditions de travaux.

Le syndicat développe plusieurs revendications dont le versement d'une prime de 300 euros pour tous les agents du secteur sanitaire, social et médico-social, des recrutements et la fin des emplois précaires, l'abrogation des jours de carence, l'ouverture massive de lits pour désengorger certains services comme les urgences, la psychiatrie, les services de soins et les structures médico-social.

La CGT demande par ailleurs la reconnaissance "sans condition" en maladie professionnelle de tous les personnels de santé et d'action social touchés par le coronavirus.