Les Soins du Monde par Séverine à Aire sur l’Adour : l’institut de beauté récompensé

Séverine Miremont est esthéticienne depuis 23 ans, elle est praticienne en massage. Son établissement à Aire sur l’Adour, elle l’a ouvert en 2019 : elle y propose des massages, notamment pour les enfants, pour les bébés, elle a mis en place un espace « hommes » dédié à la gente masculine, elle s’appuie aussi sur les nouvelles technologies pour tout ce qui est « cils », « prothèses ongulaires ». L’un des atouts c’est le SPA, avec massage aux infusions d’eau, un espace unique dans le sud-ouest.

Son institut de beauté « Les soins du monde par Séverine » à Aire sur l’Adour a reçu le prix Stars et Métiers dans la catégorie « création entreprise ». Un prix destiné à promouvoir l'excellence et l'innovation dans l'artisanat. Il récompense l’entrepreneur qui a su créer et développer son entreprise (création il y a moins de 3 ans) avec une​ croissance ou un fort potentiel de développement. Stars et Métiers, co-organisé entre autres par la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec France Bleu.

Interview de Séverine Miremont dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Séverine Miremont a commencé le métier d’esthéticienne il y a plus de 20 ans « au bas de l’échelle », avec un CAP / BEP d’esthétique dans une entreprise où elle a grandi à la fois professionnellement et dans son savoir-être. Quelques années plus tard, elle passe le titre de Maître Artisan : un aboutissement pour elle et une reconnaissance de son parcours professionnel. Séverine aime beaucoup les challenges. C’est pour cela qu’elle s’inscrit à des concours : prochainement, elle compte se lancer dans le concours du Meilleur Ouvrier de France. En attendant, cette année, elle reçoit le prix Stars et Métiers : « c’est une reconnaissance totale pour moi, il n’y a rien de mieux pour mettre en avant tous ces efforts depuis toutes ces années : c’est le top pour moi. »

