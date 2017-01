Les soldes avant l'heure dans la boutique SEB de Selongey

La marque d'électroménager bourguignonne a envoyé une invitation spéciale à ses plus fidèles clients par boîte mail. Se rendre dans la boutique de l'usine pour profiter de rabais importants avant même le coup d'envoi des soldes.

Jusqu'à -30%. Certains clients peuvent profiter en avance, jusqu'à mardi prochain, des soldes de SEB. Sur les marques Moulinex, Tefal, Calor, Krups ou encore Rowenta aussi. Des rabais qui vont de -10 à -30% en boutique.

Des prix intéressants réservés à certains clients

Les plus fidèles seulement, ceux qui sont inscrits dans le fichier client, ont pu venir faire leurs emplettes soldées avant l'heure, pour rouler des mécaniques devant les collègues avant le lancement officiel des soldes.

"J'ai comparé les prix entre les machines SEB en grande surface et ceux de la boutique, ça n'a rien à voir. Je suis venue pour trouver un robot-cuiseur, et là, je vais enfin pouvoir me l'offrir", souligne Hélène, une cliente. De quoi se préparer un bon petit plat pour avoir plus de force le Jour-J des soldes, mercredi.