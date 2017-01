Les soldes : ce n'est pas que dans les magasins de vêtements !

Les soldes d'hiver démarrent ce mercredi 11 janvier ! Ça va être la cohue dans les magasins de vêtements en Drôme-Ardèche mais pas seulement. C'est aussi un moment très important pour les enseignes de meubles et d’électroménager. De nombreux clients viennent en repérage jusqu'au dernier moment.

Moins 30%, moins 50%, moins 70 % ! Les soldes d'hiver démarrent, en Drôme-Ardèche, ce mercredi 11 janvier et elles se termineront le 21 février prochain.

Des canapés et des télévisions jusqu'à moins 70 %

Certains clients viennent en repérage la veille des soldes dans les magasins de meubles, comme ici, chez But à Montélimar. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les soldes ne concernent pas que les boutiques de prêt-à-porter. Dans les magasins de meubles et d'électroménager c'est aussi le rush pendant les soldes. Au magasin But de Montélimar, la vingtaine de salariés est sur le pont depuis des jours pour mettre en avant les tables, les fauteuils, les machines à laver ou encore télévisions qui sont en soldes. Il faut tout étiqueter et décorer le magasin avant l'ouverture ce mercredi matin. Les salariés travaillent jusqu'à 22 heures ce mardi soir, pour que tout soit en ordre.

"C'est beaucoup de travail et de pression !"

"C'est le stress, cette période, on a beaucoup de travail car tout doit être parfait pour convaincre les clients" explique Emilie, vendeuse dans le magasin But à Montélimar. "Ces soldes, c'est le deuxième ou troisième plus gros mois de l'année en termes de vente et de chiffre d'affaire" explique Olivier Philippe, le directeur du magasin But de Montélimar. "Ça nous permet de montrer nos nouvelles collections, comme dans le prêt-à-porter, et de sortir les anciennes avec des promotions vraiment importantes".

Du repérage jusqu'au dernier moment

Alors que ce mardi, certains sont allés repérer un pull ou un manteau dans les magasins de vêtements, d'autres sont allés voir le canapé ou le réfrigérateur de leurs rêves. "Je viens de voir un beau canapé à 1.700 euros, demain il sera 50% moins cher, ça vaut vraiment le coup" explique Soraya, une cliente qui est venue faire du repérage ce mardi après-midi. "S'il n'y avait pas de soldes, je ne pourrais pas l'acheter car le prix à la base est trop important pour mon budget".

"Sans les soldes, je ne pourrais pas acheter des meubles de qualité"

"Je dois changer toute ma cuisine, acheter trois meubles ; sans les soldes je n'aurais jamais les moyens" explique Vanessa, une cliente qui est venue repérer, ce mardi, les articles qui lui plaisent.

Pour ceux qui n'aiment pas le shopping et la cohue des boutiques de vêtements, il y a donc également des soldes dans les magasins de meubles, d'électroménager et aussi de bricolage .

