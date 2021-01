Les soldes commencent sur un rythme tranquille à Guéret

Les soldes ont commencé plus tard que d'habitude cette année, à cause de la crise sanitaire. Elles ont débuté ce mercredi 21 janvier.

Les soldes ont commencé particulièrement tard cette année, à cause de la crise sanitaire. Les commerçantes que nous avons pu interrogées sont unanimes, elles regrettent cette décision :

"La date n'est pas bonne du tout. Y a encore des gens qui sont au chômage partiel et qui ne gagne pas la totalité de leur salaire. A la fin du mois, il y a un manque d'argent " Nathalie Lavigne, du magasin Airina à Guéret

De plus, l'hiver est déjà bien avancé et les clients commencent à voir la tête au printemps estime Valérie de la boutique Cassiopée :

"On attends le printemps et on a envie de changer, on a envie de choses printanières, avec de belles couleurs et tout. Donc je ne sais pas si les clientes seront au rendez-vous"

De fait, la matinée a commencé doucement, pas de ruée dans les rayons pour dénicher la bonne affaire. Pour autant, les commerçantes gardent le sourire grâce à un excellent mois de décembre. Les Creusois ont vraiment joué le jeu et ont acheté local pour les fêtes de fin d'année.

"J'ai pas beaucoup de stocks parce que le mois de décembre a été très très bon. Ensuite j'ai enchainé sur les ventes privés. Là j'ai un niveau de stock très correct, et il y a encore de belles affaires à faire pour les clientes." Valérie de Cassiopée

Reste que le couvre-feu et ce confinement qui ne dit pas son nom, limite les occasions de sortir et ne donne pas forcément envie de s'acheter des vêtements. Nathalie Lavigne du magasin Airina nous apprends que ce sont les pantoufles qui se sont le mieux vendues cette année !

Les gens restent chez eux. Et donc ils achètent beaucoup plus de pantoufles !

Les soldes sont ouvertes jusqu'au 16 février.