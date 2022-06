Début des soldes le 22 juin dans les PO : "un soulagement" pour les commerçants de Perpignan

Pour la première fois depuis 13 ans, le top-départ des soldes d'été dans les Pyrénées-Orientales sera donné en même temps qu'au niveau national, le 22 juin prochain. Les commerçants du département bénéficiaient d'une dérogation pour les débuter deux semaines plus tard, le premier mercredi de juillet, afin d'en faire profiter les touristes en vacances dans le pays catalan. Dérogation supprimée le 2 juin dernier dans un arrêté publié au Journal Officiel. Une décision qui convient en partie aux commerçants du centre-ville de Perpignan.

"C'était plutôt injuste pour nous, parce que dès le début au niveau national, les gens d'ici s'en allaient à Narbonne pour faire leurs soldes, ou ils commandaient sur internet. Et une fois que le budget était utilisé, ils ne venaient plus chez nous", affirme Nathalie, gérante de la boutique de lingerie "Les caprices de Lili", rue Voltaire. Quelques rue plus loin, Place de la Loge, Joséphine parle même de "soulagement". "Je vends les vêtements d'une marque qui propose des soldes dès le 22 juin sur son site, donc il faut que je m'aligne sur ce qu'elle fait. On aurait été obligés de faire des promotions de toute façons", explique la patronne.

Des soldes d'été qui commencent trop tôt ?

La présidente de l'Union des Commerçants et Artisans de Perpignan (UCAP), Valérie Nomico, ne préfère pas encore donner d'avis définitif sur ce changement de dates : "Je fais du 'en même temps'. On verra au moment venu ce que ça a donné sur nos chiffres d'affaires", lance celle qui gère également le magasin Otago, toujours Place de la Loge.

Quoi qu'il en soit, les commerçants perpignanais s'accordent sur une chose : la date des soldes d'été intervient trop tôt. Eux militent pour qu'elles ne commencent pas avant le mois d'août.